Panos Panay assure que l’IA va révolutionner Windows

Panos Panay est l’homme en charge de Microsoft Windows et du matériel Microsoft, et il a réussi à convaincre le PDG Satya Nadella. Alors quand il dit que l’IA est l’avenir de Windows, on fait attention. Bien entendu, nous serons attentifs aux mouvements de l’équipe Windows dans les mois à venir.

« L’IA va réinventer comment tout se fait dans Windows, littéralement »a-t-il déclaré au public lors de la conférence de presse CES 2023 d’AMD, s’arrêtant pour effet. Quelques mots qui promettent une vraie révolution dans Windows

Réinventer Windows grâce à l’IA

Le contexte : AMD vient d’annoncer ses nouveaux processeurs mobiles Ryzen 7000, et la société se vante d’être les premières puces x86 à contenir un moteur d’IA dédié, qui, selon elle, est également 20 % plus rapide que celui d’AMD. Puces professionnelles.

Malheureusement, Windows ne tire pas beaucoup parti de l’IA pour le moment. La seule suggestion de Panos Panay était qu’une webcam pour PC pourrait ajouter un flou d’arrière-plan, détecter le contact visuel et cadrer automatiquement quelqu’un lors d’une conférence téléphonique tout en consommant beaucoup moins d’énergie de la batterie. Toutes ces fonctionnalités dans le cadre de Windows Studio Effects. Il a également mentionné les modèles de langage naturel.

Ce n’est pas tout à fait convaincant en soi, mais il est intrigant de penser que Microsoft pourrait avoir de plus grands projets, d’autant plus que les puces mobiles d’AMD ne seront pas les seules puces x86 avec des moteurs d’IA intégrés pendant longtemps. Ils seront également inclus dans les puces Intel Meteor Lake, attendues plus tard cette année, et font partie des puces basées sur ARM depuis un certain temps.

En fait, nous avons vu Windows profiter du traitement de l’IA sur une puce ARM pour un autre effet convaincant de Windows Studio : la suppression du bruit de fond lors d’un appel. Peut-être que les ordinateurs portables et les tablettes Windows sont capables de faire le genre de choses dont Microsoft n’a rêvé jusqu’à présent qu’avec ses surfaces basées sur ARM.