Asus A Un Contrôleur Xbox Officiel Avec Un écran Oled

Ce que nous ne nous attendions pas. ASUS a dévoilé un contrôleur Xbox sous licence officielle au CES qui possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes qui en font une alternative extrêmement intéressante en tant que contrôleur pour Xbox. La raison? Un écran OLED saisissant et futuriste et trois profils de connexion avec lesquels ne pas manquer l’occasion de jouer avec.

Un contrôleur avec un écran

La proposition est, bien sûr, frappante. Cela ne pourrait pas être moins si l’on tient compte du fait qu’il fait partie de la gamme ASUS Republic of Gamers. Le ROG Raikiri Pro est une manette de jeu compatible Xbox et PC qui dispose d’une connexion USB-C, Bluetooth et RF 2,4 GHz (le contrôleur Xbox officiel), ce qui en fait un contrôleur totalement polyvalent que vous pouvez utiliser avec pratiquement n’importe quel appareil.

Il a la distribution classique des boutons et des sticks Xbox, avec la particularité d’inclure quatre boutons supplémentaires en bas entièrement personnalisables, ainsi que des boutons de limite pour les déclencheurs, avec lesquels obtenir une pression plus courte et plus rapide.

A quoi sert l’écran ?

Bien qu’il s’agisse d’une question purement esthétique, l’écran propose également quelques informations qui peuvent être utiles. Un message avec le pourcentage de charge indiquera la quantité de batterie disponible dans l’appareil, et un autre message nous avertira lorsque la télécommande essaie de se connecter via Bluetooth, en plus du fait que nous profiterons également d’animations saisissantes qui donneront le à distance une vie qui lui est propre.

aussi avec le son

Quelque chose qui a également attiré notre attention est que le ROG Raikiki Pro cache un DAC audio à l’intérieur qui améliore le son, donc si nous connectons des écouteurs au port de 3,5 millimètres qu’il comprend, nous obtiendrons une amélioration audio notable. .

Deux modèles disponibles

ASUS a annoncé qu’il disposera de deux modèles ROG Raikiri, puisqu’il existe le modèle Pro et le modèle « normal ». Les différences sont assez importantes, puisque la version de base n’a pas d’écran OLED, elle ne peut être connectée que par câble et elle dispose de 2 boutons programmables.

Malheureusement, nous n’avons pas de prix officiels pour ces nouvelles manettes de jeu, nous devrons donc attendre encore un peu pour savoir exactement combien nous devrons payer pour avoir un écran OLED sur notre manette de jeu.