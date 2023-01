iOS 16 interrompt la lecture du contenu restreint par DRM lors de l’utilisation d’adaptateurs HDMI

Il y a quelques mois, de nombreux utilisateurs ont remarqué qu’AirPlay sur les anciens modèles d’Apple TV ne fonctionnait plus avec le contenu restreint par DRM après la mise à jour iOS 16. Cependant, il semble que le problème va bien au-delà de cela, car il y a des rapports selon lesquels ce contenu ne peut plus être lu avec des adaptateurs HDMI également.

Les applications de streaming ne fonctionnent plus avec l’adaptateur HDMI dans iOS 16

Selon les messages publiés sur les forums de discussion Apple, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ne peuvent plus regarder de vidéos à partir de plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Vidéo et HBO Max sur un téléviseur à l’aide d’un adaptateur HDMI. Les utilisateurs affirment que l’adaptateur peut toujours refléter l’écran de l’appareil, mais l’écran devient noir lorsqu’ils essaient de lire une vidéo restreinte par DRM.

Plus tôt dans la journée, un utilisateur de Reddit a signalé que le support de Netflix lui avait confirmé qu’il n’était plus possible de regarder les films et les émissions de la plate-forme à l’aide d’un adaptateur HDMI sur un appareil exécutant iOS 16, et que cela ne changerait pas.

Je viens de discuter avec le support Netflix du fait que HDMI ne fonctionne pas après iOS 16. Ils ont déclaré qu’ils avaient pris la décision de ne plus prendre en charge HDMI. Pour ceux d’entre nous qui vivent à distance, et même à seulement 20 km de la ville mais qui ne peuvent pas accéder à Internet, le téléphone est la façon dont je regarde.

Mais comme mentionné précédemment, ce problème ne semble pas être spécifique à Netflix. En fait, cela peut être lié à la raison pour laquelle AirPlay du contenu restreint par DRM a cessé de fonctionner sur les anciens modèles d’Apple TV. Dès qu’iOS 16 a été rendu public, les utilisateurs ont remarqué qu’ils ne pouvaient plus diffuser le contenu de Netflix et d’autres applications de streaming via AirPlay vers une Apple TV exécutant un ancien logiciel.

Si vous essayez d’AirPlay un film ou une émission de télévision à partir de l’un de ces services vers une Apple TV 2 ou Apple TV 3, un vague message d’erreur s’affichera : « Une erreur s’est produite lors du chargement de ce contenu. Réessayez plus tard. » Testé avec un appareil iOS 15.7, AirPlay fonctionne toujours avec Apple TV 2 et Apple TV 3, même avec du contenu restreint par DRM.

Cela pourrait être une limitation permanente

On ne sait pas exactement ce qui a changé puisque Apple n’a jamais rien dit à ce sujet. Cependant, il semble qu’iOS 16 dispose d’une nouvelle version de DRM incompatible avec les anciens appareils. Pour ceux qui ne sont pas familiers, DRM ou Digital Rights Management est une technologie qui protège les médias numériques contre la copie et la distribution sans autorisation.

Au fil du temps, DRM reçoit des mises à jour qui améliorent l’efficacité de la technologie, mais cela affecte également les appareils qui ne reçoivent plus de mises à jour logicielles (ou dans ce cas, le micrologiciel des anciens adaptateurs HDMI). Malheureusement, il n’y a pas de solution de contournement facile disponible pour les utilisateurs concernés à ce stade. La bonne nouvelle est que ceux qui utilisent un écran externe USB-C avec l’iPad peuvent toujours regarder du contenu restreint par DRM – pour l’instant.

Avez-vous été concerné par ce problème ?

