Plugable lance une station d’accueil quadruple Thunderbolt 4 16-en-1 avec charge de 100 W, Ethernet 2,5 Go et de nombreux ports USB-A

Plugable a lancé son premier dock Thunderbolt 4 et plus aujourd’hui au CES. Le nouvel appareil comprend Ethernet 2,5 Go, des emplacements SD UHS-II, une charge passthrough de 100 W et beaucoup d’amour pour ceux qui utilisent encore des appareils USB-A.

Plugable indique que le nouveau Thunderbolt 4 Quad Dock exploite le chipset Goshen Ridge d’Intel pour offrir sa pléthore d’E/S. La station d’accueil comprend un port Thunderbolt 4 en amont qui comprend une charge de 100 W, deux ports HDMI, deux DisplayPorts, Ethernet 2,5 Go et des emplacements pour carte SD UHS-II.

Cependant, cette station d’accueil est conçue pour les professionnels de la création qui utilisent encore de nombreux appareils hérités avec 6 ports USB-A (jusqu’à 10 Gbit/s). Il y a un port USB-C à l’arrière avec des performances et une alimentation de 10 Gbit/s.

Voici un aperçu de toutes les E/S de la station d’accueil Thunderbolt 4 16 en 1 :

Alors que le Quad Dock prend en charge la sortie vers quatre moniteurs externes avec des PC via HDMI/DisplayPort, cela sera limité à deux écrans externes pour les Mac M1 Pro/Max.

Le Plugable Thunderbolt 4 Quad Dock est au prix de 299,99 $ et est disponible dès maintenant en précommande sur Amazon avec les premières livraisons à partir du 19 janvier.

La prise de Netcost-security.fr

Il semble qu’avec toute l’attention portée à l’USB-A pour cette station d’accueil, il ne restait plus de bande passante pour les ports Thunderbolt 4 en aval. Cela semble un peu étrange en 2023, mais je suppose que Plugable était clair sur son objectif de créer une station d’accueil moderne pour Mac et PC qui offre de nombreux ports USB-A.

Pour ceux qui travaillent encore avec une majorité de disques et de périphériques hérités, cela peut être une version très bienvenue. Et si une station d’accueil Thunderbolt sans ports Thunderbolt en aval est un facteur décisif, Kensington et CalDigit offrent d’excellentes options avec les SD5700T et TS4.

Plus de Plugable

Plugable a également annoncé trois autres produits :

