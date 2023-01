Les nouveaux ordinateurs portables de MSI parmi les premiers à proposer des SSD PCIe 5

Quelque chose à espérer : Alors que les ordinateurs de bureau passent au stockage PCIe 5.0 de pointe, MSI est l’une des premières entreprises à franchir cette étape pour les ordinateurs portables. Cette semaine, la société présente plusieurs nouveaux modèles dotés de cette technologie au CES, ainsi que les dernières puces d’Intel et de Nvidia.

Parmi les nouveaux ordinateurs portables que plusieurs fabricants ont dévoilés au CES 2023 cette semaine, il y en a quelques-uns de MSI qui introduisent les SSD PCIe 5.0 dans les ordinateurs portables. La société propose plusieurs modèles, mais seules les déclinaisons haut de gamme prennent en charge la norme de stockage de pointe. Ceux-ci incluent le nouveau vaisseau amiral Titan GT77 HX et deux nouveaux modèles Raider.

Le Titan dispose de deux emplacements pour les SSD PCIe 4 et d’un troisième pour PCIe 5. Les nouveaux ordinateurs portables Vector, Stealth, Katana, Pulse, Sword et Cyborg ne prennent en charge que PCIe 4.

Les premiers SSD PCIe 5 sont apparus l’année dernière, offrant des vitesses supérieures à 10 Go/s, soit environ deux fois plus rapides que la plupart des SSD PCIe 4. Bien que le stockage PCIe 5 soit encore relativement cher, les analystes affirment que leurs prix pourraient chuter de moitié d’ici le milieu de cette année. Les utilisateurs qui passent aux SSD PCIe 5 doivent savoir qu’ils offrent actuellement des avantages dans une gamme limitée de charges de travail qui pourraient s’élargir lorsque davantage de développeurs commenceront à utiliser la nouvelle API DirectStorage de Microsoft.

Le stockage rapide est loin d’être la seule fonctionnalité de pointe des nouveaux ordinateurs portables de MSI. Les systèmes Titan, Raider, Vector, Stealth, Katana, Pulse et Sword incluent des processeurs Intel Raptor Lake de 13e génération, des GPU Nvidia RTX série 40, des écrans à taux de rafraîchissement élevé et une RAM DDR5. La plupart ont également des commutateurs MUX pour optimiser les performances avec leurs GPU dédiés.

En tête de la gamme, le Titan contient un i9-13980HX avec une fréquence boost de 5,6 GHz, un ordinateur portable RTX 4090 et un écran Mini LED 4K HDR 144Hz. Les deux modèles Raider disposent d’écrans 1440p 240Hz et de processeurs i9. Combinés, ils offrent le choix entre un RTX 4060, 4070, 4080 et 4090. Les dates de sortie des nouveaux ordinateurs portables de MSI ne sont pas encore connues, mais la société confirme que des offres de précommande anticipées sont déjà disponibles.

Les modèles dotés de PCIe 5 sont susceptibles d’être chers. Tom’s Hardware rapporte que les produits phares franchiront la barre des 5 000 dollars, mais que les systèmes bas de gamme Pulse, Katana et Cyborg seront plus abordables. Parmi les débuts au CES, ces appareils sont en concurrence avec les ordinateurs portables Dell, Acer et Razer qui intègrent également les GPU Raptor Lakes et RTX 4000.