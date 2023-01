Zens lance le chargeur de voyage 2-en-1 MagSafe plus Watch, la station de charge 4-en-1, etc.

Zens a lancé trois nouveaux chargeurs multi-appareils avec prise en charge officielle de MagSafe et plus encore. Le chargeur de voyage 2 en 1 est un moyen intelligent et compact d’alimenter l’iPhone et l’Apple Watch lors de vos déplacements. Et la nouvelle station de charge 4 en 1 offre une alimentation pour iPhone, iPad, Apple Watch et AirPods dans un design élégant.

Chargeur de voyage MagSafe + montre 2 en 1

Ce chargeur unique présente un design minimaliste qui permet de garder facilement votre iPhone et votre Apple Watch sous tension pendant vos déplacements.

L’avant comporte un chargeur MagSafe officiel qui offre la pleine puissance sans fil de 15 W avec le verso ayant une rondelle Apple Watch.

La conception comprend une béquille intégrée et est livrée avec un étui de voyage et un câble USB-C vers USB-C. Une chose à garder à l’esprit, vous devrez apporter votre propre adaptateur secteur 20W.

Le chargeur de voyage Zens 2-en-1 MagSafe Plus Watch est disponible dès maintenant en pré-commande à 99,99 $ avec le produit expédié début mars.

Station de charge 4 en 1

Ce chargeur multi-appareils a un design en aluminium noir qui peut alimenter l’iPhone avec MagSafe, AirPods, Apple Watch et iPad avec une station d’accueil USB-C.

Zens dit que le connecteur USB-C pour iPad est réglable manuellement et fonctionne avec la plupart des étuis et qu’il y a même un lieu de repos pour Apple Pencil (pas de charge cependant). La station de charge est livrée avec un adaptateur secteur de 45 W qui alimente tout.

Comme le chargeur de voyage, le 4-en-1 offre le MagSafe officiel avec une charge sans fil de 15 W ainsi qu’une charge pour les AirPods et Apple Watch.

La station de charge 4 en 1 est disponible à la commande dès maintenant à 199,99 $ avec une livraison à partir du 24 janvier.

Station de recharge sans fil MagSafe + Watch 4 en 1

Et le troisième nouvel accessoire Apple lancé par Zens aujourd’hui est le 4-en-1 pour iPhone, Apple Watch, AirPods, et plus encore.

Également fabriqué à partir d’aluminium de qualité supérieure, ce chargeur multi-appareils dispose d’une charge officielle MagSafe, Apple Watch et AirPods, mais également d’un port USB-C supplémentaire de 18 W sur le côté droit.

La station de charge sans fil 4 en 1 MagSafe + Watch est disponible dès maintenant en précommande à 169,99 $ avec des commandes expédiées début mars.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :