Un nouvel easter egg a été découvert sur Fifa 23 : les voix de deux acteurs apparaissent en commentaire

Trois mois après le lancement de FIFA 23, les utilisateurs anglophones ont découvert un Easter-egg amusant dans le jeu. Avec cette formule, nous entendons un contenu caché que les utilisateurs peuvent découvrir à travers de minuscules détails ou avec des chemins de jeu non intuitifs. Eh bien, il semble que le commentaire technique de FIFA 23 cache quelques blagues récitées par Ryan Reynolds et Rob McElhenny, célèbres acteurs américains et propriétaires du Wrexham AFC, un petit club britannique.

Pour entendre ces blagues, faites correspondre Wrexham contre Liverpool, dans n’importe quel mode. Ce faisant, en début de partie, les commentateurs techniques laisseront la place aux deux joueurs propriétaires. « C’est un match entre un grand club contre une petite version improvisée d’une équipe de football », disent les rumeurs. Un résultat ludique inattendu, découvert bien après la sortie du jeu. La raison est due au manque de popularité de Wrexham, qui par conséquent est choisi très rarement.

Site Polygon a essayé de contacter le studio de développement, EA Sports, pour voir s’il y a d’autres Easter-eggs Reynolds et McElhenney, mais n’a pas encore reçu de réponse. Cependant, selon le journaliste Owen S. Good, il y aura probablement plus de surprises cachées. « Nous doutons qu’ils aient eu ce couple bavard pour seulement deux bars », a déclaré Good.

L’histoire du Wrexham AFC

Fondé en 1864, Wrexham est le troisième club de football professionnel le plus ancien au monde. Aujourd’hui, c’est une équipe mineure qui joue dans la Ligue nationale anglaise, une ligue inférieure de cinq niveaux à la célèbre Premier League. La popularité du club a augmenté suite à son rachat par Reynolds et McElhenney en février 2021.

Justement sur cette opération, une docu-série intitulée « Welcome to Wrexham » a été créée en 2022. Le club n’a fait ses débuts dans la franchise FIFA que dans FIFA 22 en tant qu’équipe « Reste du monde ». Le club a ensuite été reconfirmé dans FIFA 23, avec l’ajout de l’oeuf de Pâques particulier.