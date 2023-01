La mise à jour de Fortnite apporte Midseason Drops, Guardian Shield

Construire. Bataille. Créer. Fortnite Battle Royale est le jeu multijoueur toujours gratuit et en constante évolution où vous et vos amis vous battez pour être le dernier à rester dans un mode PvP intense à 100 joueurs.

Pourquoi Fortnite est-il si populaire ?

Fortnite est devenu plus qu’un jeu, un phénomène culturel. Ce jeu de bataille royale offre une intersection de fonctionnalités qui l’ont rendu populaire auprès des jeunes joueurs qui ont utilisé le jeu pour se rencontrer et discuter, en plus de jouer ensemble et de diffuser leur gameplay. Le développeur Epic Games a également fait un excellent travail pour garder le jeu frais avec des événements en jeu, des saisons, des armes, des skins et des modes de jeu.

Fortnite a également été rendu populaire par son modèle de jeu gratuit et sa disponibilité sur une multitude de plateformes, notamment PC, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, iOS* et Android. Cela attire une base de joueurs large et diversifiée. Enfin, son mécanisme de construction le distingue des autres jeux de bataille royale et donne au gameplay une couche supplémentaire à maîtriser et à s’amuser.

Fortnite est-il adapté aux enfants ?

Fortnite a une classification Teen et est destiné aux enfants de 13 ans et plus. Cependant, divers facteurs doivent être pris en compte en plus de la classification officielle de l’ESRB. Il y a de la violence dans le jeu (pas de sang), le chat et le chat vocal avec d’autres joueurs, et le jeu peut devenir addictif et prendre du temps.

Combien de joueurs peuvent jouer dans un match Fortnite ?

Un match Fortnite standard comprend jusqu’à 100 joueurs. Vous pouvez jouer en solo, en duo ou en équipe de quatre maximum. Cependant, le nombre de joueurs dans un match peut varier en fonction du mode de jeu. Par exemple, le mode Fortnite Creative permet aux joueurs de créer leurs propres cartes personnalisées et d’inviter leurs amis à jouer dessus, et le nombre de joueurs sur ces cartes n’est limité que par la taille de la carte.

Sauver le monde

La tempête est venue sans avertissement et 98% de la population mondiale a disparu … puis sont venus les monstres. Vous et jusqu’à quatre joueurs menez les héros restants du monde dans une bataille pour sauver les survivants et retenir les hordes de monstres. Explorez un vaste monde destructible où deux jeux ne sont jamais identiques. Construisez d’énormes forts, fabriquez des armes exotiques, trouvez du butin et améliorez vos héros.

Bataille royale

Fortnite Battle Royale est le mode PvP à 100 joueurs entièrement gratuit de Fortnite. Une carte géante. Un bus de combat. Compétences de construction Fortnite et environnements destructibles combinés à des combats PvP intenses. Le dernier debout gagne.

Créatif

Construisez votre Fortnite. Imaginez un endroit où vous établissez les règles, rempli de vos choses préférées et de vos personnes préférées. Réclamez votre propre île personnelle et commencez à créer ! Concevez vos propres jeux. Inventez des jeux avec des amis et construisez vos expériences Fortnite de rêve. Votre île, vos amis, vos règles.

Android

Sur mobile, Fortnite est le même jeu PvP à 100 joueurs que vous connaissez sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Mac. Même carte, même gameplay, mêmes mises à jour hebdomadaires. Construisez votre fort pendant que vous vous battez pour être le dernier debout. Lancez-vous et faites équipe avec des amis du monde entier ou dans la même version.

Regroupez-vous en ligne pour construire des forts extravagants, trouvez ou construisez des armes et des pièges insensés et protégez vos villes des étranges monstres qui émergent pendant la tempête. Dans une expérience d’action de la seule entreprise assez intelligente pour attacher des tronçonneuses à des armes à feu, sortez pour repousser la tempête et sauver le monde. Et n’oubliez pas de piller toutes les choses.

Quoi de neuf

Fortnite Battle Royale v23.10 Correctif : Bouclier gardien + Gouttes de mi-saison

Le correctif v23.10 du 3 janvier apporte un nouvel objet de protection, le Guardian Shield, à Battle Royale, et lance des semaines de nouvelles récompenses à gagner via Midseason Drops.

Protégez l’escouade avec le bouclier gardien

Avec des épées qui volent et des marteaux qui claquent, une petite couverture supplémentaire fait beaucoup de chemin.

Trouvable à partir des coffres Oathbound, le Guardian Shield déploie une barrière de protection devant vous qui bloque les dégâts entrants. Ce bouclier peut être soulevé comme couverture mobile pendant que vous et l’équipe êtes en mouvement, ou jeté au sol pour une protection stationnaire et soutenue. La barrière ne durera pas éternellement, alors gardez les yeux sur la couleur changeante du bouclier pour indiquer quand il est sur le point de s’épuiser.

Les gouttes de mi-saison apportent plus de style



Débloquez plus de gouttes chaque semaine avec Midseason Drops !.

Avec le correctif v23.10 du 3 janvier, le premier Midseason Drop a, eh bien… chuté. Les butins de mi-saison sont un nouvel ajout cette saison et sont des styles alternatifs pouvant être obtenus pour les tenues Battle Pass du chapitre 4 de la saison 1! À partir de cette semaine, gagnez 10 niveaux de compte pour obtenir un nouveau look pour Selene. Au cours des quatre semaines suivantes, continuez à gagner des niveaux de compte et obtenez des butins de mi-saison pour Massai, Doom Slayer, Dusty et Nezumi.

Les Midseason Drops sont visibles dans la section Midseason Drops de l’onglet Battle Pass. Sautez dans le jeu, montez de niveau et faites bonne figure.

Fortnite Battle Royale Chapitre 4 Saison 1

Après les événements de la finale du chapitre 3, une nouvelle île s’est formée. Voici quelques-uns des sites que vous rencontrerez dans ce royaume :

Dans le quatrième chapitre de Fortnite’s Battle Royale, avancez dans un nouveau royaume et déplacez-vous de nouvelles façons : faites du vélo tout-terrain, roulez dans une boule de neige, lancez-vous avec le Shockwave Hammer et franchissez les obstacles. Boostez-vous avec Reality Augments et revendiquez un territoire pour votre équipe, en laissant derrière vous des bannières pour déclarer ce qui vous appartient. Et bien sûr, aventurez-vous avec des armes nouvellement forgées.

La nouvelle île : votre domaine… mais aussi celui de vos ennemis

La citadelle

Place de l’enclume

Bastion brutal

Champs de frénésie

Fortifiez-vous avec des augmentations de réalité

À intervalles réguliers dans votre match, vous recevrez un choix aléatoire de deux augmentations de réalité. Plus vous restez longtemps dans le match, plus vous collecterez d’augmentations de réalité. Les augmentations de réalité durent jusqu’à la fin du match.

L’une des 22 augmentations de réalité du jour 1 : Doigts légers. Rend vos armes utilisant Light Ammo recharger plus rapidement.

L’une des 22 augmentations de réalité du jour 1 : Archer mécanique. Vous donne un coup explosif mécanique et un arc à onde de choc mécanique.

L’une des 22 augmentations de réalité du jour 1 : voltige. Vous permet de redéployer Glider pour le reste du match.

L’une des 22 augmentations de réalité du jour 1 : Supercharged. Vos véhicules ne consommeront pas de carburant et leur santé sera augmentée.

L’une des 22 augmentations de réalité du jour 1 : Sprints en flèche. Pendant le sprint, vous pourrez sauter beaucoup plus haut – et sauter avec une gravité plus faible.

Notes de version complètes pour la saison 4, chapitre 1