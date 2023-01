Deuxième image de l’ambitieux multijoueur de The Last of Us 2 et date de sa présentation

Naughty Dog n’a pas eu besoin de mettre une couronne, une barbe et une cape pour se déguiser en roi sorcier. Il n’en fallait pas plus pour qu’il nous fasse un beau cadeau : la deuxième image du multijoueur de The Last of Us 2, communément appelée « Factions ». La saga aura 10 ans en 2023 et Neil Druckmann a tenu à partager quelques mots avec ses followers avant les célébrations prévues en juin prochain.

« Nous sommes très fiers d’annoncer que la franchise The Last of Us s’est vendue à plus de 37 millions d’unités. Et bien qu’elle ait déjà 10 ans, c’est comme si nous ne faisions que commencer le voyage. Nous allons avoir une année chargée En plus de la série pour HBO et de la sortie PC de The Last of Us Remake (prévue pour le 3 mars), nous vous dévoilerons en juin l’avenir de la saga. Nous voulons vous offrir dès maintenant les premiers détails de notre ambitieux jeu multijoueur. . »

« Développé par une équipe dirigée par Vinit Agarwal, Anthony Newman et Joe Pettinati, ce projet sera une nouvelle expérience pour notre studio, tout en conservant le cachet et la passion de Naughty Dog pour raconter des histoires incroyables et prendre soin des personnages et du gameplay. Nous avons déjà partagé un premier concept art il y a longtemps et nous voulions vous en laisser un autre afin que vous puissiez vous enthousiasmer pour ce que cette équipe prépare ».

Bien qu’il devait à l’origine être un ajout à The Last of Us 2, ce multijoueur s’est produit comme Uncharted : The Lost Legacy, cette extension pour Uncharted 4 qui est devenue si importante que le studio a décidé de la vendre séparément. Naughty Dog prévient depuis un certain temps que cette version 2.0 de Factions aura sa propre histoire et un grand poids d’intrigue, alors nous nous frottons les mains à ce qu’ils pourraient faire. Que juin arrive déjà !