SwitchBot ajoute la prise en charge de HomeKit à plusieurs produits via le nouveau Hub compatible Matter

L’une des promesses de Matter est de créer un écosystème ouvert de produits pour la maison intelligente que vous pouvez utiliser avec votre plate-forme préférée, ce qui indique que les produits n’auront pas à être conçus pour HomeKit, mais que tous les produits compatibles Matter fonctionneront avec HomeKit. Le SwitchBot Hub 2 est conçu pour fonctionner avec Matter et permettra à d’autres produits de l’écosystème SwitchBot de s’intégrer à HomeKit. Le premier produit à sortir avec cette fonctionnalité sera le SwitchBot Curtain. Lisez la suite pour en savoir plus sur l’intégration HomeKit de SwitchBot.

En plus de fournir la compatibilité Matter pour les produits SwitchBot, le nouveau SwitchBot Hub 2 comprend également une fonction thermo-hygromètre, permettant aux utilisateurs de vérifier la température et l’humidité depuis l’application Home sur iPhone, iPad ou Apple Watch. Vous pourrez également recueillir des informations de Siri via le HomePod mini.

Comme mentionné au début de cet article, le premier produit SwitchBot à prendre en charge HomeKit via la norme Matter sera le SwitchBot Curtain, qui sera disponible fin février lors de la sortie officielle du Hub 2. Au CES, les clients peuvent contrôler le rideau SwitchBot sur l’application Apple Home via Matter pour avoir une idée de son fonctionnement. SwitchBot est au stand 53635, Venetian Expo Halls AD. La certification finale pour le support Matter devrait être achevée fin février. D’autres produits SwitchBot prendront également progressivement en charge HomeKit via Matter tout au long de l’année.

Le Hub 2 est un appareil polyvalent, offrant une gamme de fonctionnalités au-delà de sa compatibilité Matter. Il comprend deux touches de scène à l’avant qui peuvent déclencher des scènes prédéfinies dans l’application SwitchBot ainsi que contrôler d’autres produits SwitchBot comme le bouton poussoir Switchbot. Le Hub 2 dispose également d’une fonction de contrôle IR avec une plus grande couverture que le Hub Mini. Enfin, il dispose d’un capteur de lumière intégré qui permet à l’écran LED d’ajuster sa luminosité. Dans l’ensemble, le Hub 2 est un puissant hub 4 en 1 pour contrôler et intégrer vos produits SwitchBot avec Matter.

Le point de vue de Netcost-security.fr sur SwitchBot et HomeKit

Je pense que 2023 sera l’année où nous verrons vraiment Matter devenir la valeur par défaut pour les produits de maison intelligente, et c’est une énorme victoire pour Apple et les utilisateurs qui aiment HomeKit. HomeKit a toujours été la plate-forme qui a moins de compatibilité d’appareils par rapport à Alexa, et maintenant ce sera sur un terrain de jeu plus égal. SwitchBot a fabriqué des produits uniques au fil des ans, mais c’était un peu une solution de contournement pour les rendre compatibles avec HomeKit. J’ai écrit sur mes expériences avec elle au début de 2022. Au fur et à mesure que la prise en charge de Matter s’étendra à plus de produits, cela permettra des cas d’utilisation intéressants. Bien que je préférerais que les appareils voient des mises à jour du micrologiciel pour une compatibilité directe avec Matter, ce nouveau hub devrait aider à accélérer le processus tout en offrant également de beaux cas d’utilisation. Une fois le hub sorti, j’aurai un test complet de son fonctionnement au sein de l’écosystème HomeKit.

