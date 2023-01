Un fan recrée avec Unreal Engine 5 le jeu que Superman mérite

Depuis 10 ans, ou plutôt jusqu’à l’annonce de Suicide Squad : Kill the Justice League, nous avons dû faire face à des rumeurs répétées concernant un jeu Rocksteady Superman. Évidemment, maintenant nous savons clairement qu’ils étaient faux, mais à l’époque nous avions nos espoirs, et bien que l’homme d’acier va faire une apparition dans le prochain jeu des créateurs de la saga Arkham… ce n’est pas le même.

Ce qui n’est pas une rumeur, c’est la fantastique recréation qu’un fan a faite avec Unreal Engine 5, et qui nous donne un aperçu de ce que serait un jeu de m… non, d’un univers ouvert. Et c’est que dans la vidéo de la chaîne TeaserPlay que l’on peut voir sous ce même paragraphe, Superman voyage au-delà des confins de notre planète. Vous pensez peut-être que vous ne voulez pas un jeu Superman, mais après avoir vu cela, vous changerez probablement d’avis…

Un personnage sans grande chance dans les jeux vidéo

Bien qu’il soit considéré comme le super-héros le plus puissant de tous les temps, la fortune de Superman dans les jeux vidéo est loin d’être digne de son pouvoir. Le dernier jeu que nous avons « apprécié » du personnage remonte à 2006, Superman Returns, étant une adaptation du dernier film du personnage avant Henry Cavill. Il arbore un médiocre 51 sur Metacritic, quelque chose qui semble fabuleux par rapport à ce que Superman 64 aurait reçu à l’époque, unanimement considéré comme l’un des pires jeux de tous les temps.

La prochaine apparition de Superman a bien une date et ce sera, comme nous l’avons déjà dit, dans Suicide Squad : Kill the Justice League, le nouveau jeu Rocksteady, qui arrivera en mai prochain sur PS5, Xbox Series et PC, laissant déjà derrière lui la génération passée .