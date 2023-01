Nanoleaf annonce les lumières intelligentes compatibles Matter pour la télévision et le plafond, les premiers interrupteurs intelligents, plus

Nanoleaf a annoncé cinq nouveaux produits d’éclairage intelligents compatibles Matter au CES qui seront lancés cette année. La nouvelle gamme comprend la caméra miroir pour écran TV Nanoleaf 4D et le kit de bandes lumineuses, de nouvelles commandes Sense+, Skylight, des ampoules intelligentes pour l’éclairage encastré, et plus encore.

Nanoleaf a été l’un des premiers à adopter Thread en 2022 et à l’approche de la nouvelle année, la société prévoit de lancer cinq nouveaux produits de maison intelligente pris en charge par Matter, y compris ses premiers interrupteurs d’éclairage intelligents.

À venir en 2023 de Nanoleaf :

Gamme de commandes Sense+ Interrupteur d’éclairage intelligent Sense+, interrupteur d’éclairage intelligent sans fil Sense+ et pont d’apprentissage Nala

Caméra miroir pour écran TV 4D et kit de bandes lumineuses

Plafonnier modulaire Skylight

A19, BR30, GU10 et luminaire encastré avec Matter

Nanoleaf 4D – Caméra miroir pour écran TV et kit plus intelligent de bandes lumineuses

Nanoleaf cherche à rendre votre expérience télévisuelle plus immersive avec la nouvelle caméra 4D Screen Mirror et le kit Lightstrips Smarter.

« Nanoleaf 4D apporte votre expérience de divertissement au-delà de l’écran. Le kit 4D TV Smarter est livré avec une caméra miroir d’écran et une bande lumineuse adressable intelligente compatible Matter utilisant la nouvelle technologie Sync+ pour transformer vos films et jeux préférés en un véritable voyage immersif des sens. Avec quatre modes Screen Mirror au choix et 50 zones adressables sur le Lightstrip (longueur de 5 m), les utilisateurs ont une totale liberté de personnalisation pour leur espace de divertissement.

Le kit est livré avec une caméra qui peut être montée au-dessus ou en dessous de votre téléviseur. Le Lightstrip est livré avec des supports encliquetables et des adhésifs pour une installation facile sur votre téléviseur. Deux options de longueur seront disponibles, 55″-65″ et 70″-80″.

« La nouvelle technologie exclusive Sync+ de Nanoleaf active non seulement Screen Mirror avec votre téléviseur, mais synchronise l’ensemble de votre suite de produits d’éclairage Nanoleaf ensemble, l’écran reflétant votre divertissement préféré dans toute la pièce afin que vous ayez l’impression d’être entré directement dans la scène. Sync + permet également aux scènes d’éclairage dynamiques de jouer dans votre configuration d’éclairage Nanoleaf, synchronisant des couleurs et des animations riches et brillantes afin qu’une seule scène comme « Aurora Borealis » et « Vibrant Sunrise » joue en continu dans la pièce.

Nanoleaf indique que le kit 4D Smarter sera lancé au deuxième trimestre 2023.

Commandes Sense+ et assistant d’apprentissage de l’automatisation « Nala »

La première étape de Nanoleaf dans les interrupteurs d’éclairage intelligents a remporté un prix de l’innovation CES pour 2023. Voici comment l’entreprise décrit la gamme à venir :

« La gamme Sense+ Controls de Nanoleaf offre la toute première expérience d’éclairage intelligent mains libres au monde dans votre maison. Compatible avec Matter et fonctionnant sur Thread, la gamme Sense+ Controls comprend l’interrupteur d’éclairage intelligent câblé, l’interrupteur d’éclairage intelligent sans fil et le pont d’apprentissage Nala. Les trois produits ont des capteurs de mouvement et d’éclairage ambiant intégrés pour personnaliser l’éclairage de toute votre maison, automatisé selon vos routines quotidiennes et vos horaires personnels. Le pont d’apprentissage Nala agit également comme un routeur de bordure de fil et fonctionne comme une veilleuse à changement de couleur avec une douce lueur lorsque vous avez besoin d’un peu de lumière le soir.

Pont d’apprentissage de Nala

Le système comprend Nala, l’assistant d’apprentissage de Nanoleaf Automations :

« Les produits Sense+ fonctionnent avec le nouvel assistant intelligent d’apprentissage des automatisations de Nanoleaf, nommé Nala, pour « apprendre » vos préférences à partir de votre utilisation et de vos routines quotidiennes. Nala est un puissant assistant d’apprentissage unique en son genre qui crée des automatisations personnalisées qui fournissent votre éclairage parfait exactement quand, comment et où vous le souhaitez. Profitez d’actions prédictives telles que l’activation/la désactivation de vos lumières, des réglages fluides de la luminosité et des couleurs, la sélection de scènes en fonction de vos préférences, et bien plus encore. Au fil du temps, les utilisateurs pourront vivre une expérience vraiment intelligente et mains libres avec l’éclairage intelligent de leur maison. La technologie d’apprentissage automatisé de Nala est activée via le pont d’apprentissage Nala ; Les routeurs de bordure de thread Nanoleaf existants pourront également être mis à niveau pour fonctionner comme un pont Nala.

Les commandes Sense+ devraient arriver au troisième trimestre 2023.

Nanoleaf Skylight – Plafonnier modulaire encastré intelligent

Nanoleaf affirme que son tout nouveau Skylight sera un « premier plafonnier modulaire en son genre ». L’objectif de la société pour le nouveau système d’éclairage intelligent compatible avec Matter est de « redéfinir l’industrie des plafonniers en concevant Skylight avec des panneaux LED RGBW modulaires carrés qui peuvent être agencés pour créer une variété de conceptions différentes ».

Nanoleaf n’a pas encore partagé de détails sur la source d’alimentation, mais ses autres produits sont câblés enfichables. Celui-ci peut cependant avoir du sens en tant que luminaire câblé.

Skylight viendra avec de nombreuses fonctionnalités populaires des formes de Nanoleaf et d’autres lumières intelligentes :

« Fonctionnant via Wifi, Skylight fournit une lumière blanche fonctionnelle nette pour un usage quotidien et plus de 16 millions de couleurs dynamiques pour l’éclairage ambiant, avec des fonctionnalités intelligentes pour régler la luminosité, les couleurs, les températures de couleur et définir les horaires. Skylight est livré avec toutes les fonctionnalités intelligentes que les utilisateurs de Nanoleaf ont appris à connaître et à aimer, notamment le visualiseur de musique rythmique, le miroir d’écran, les scènes d’éclairage dynamiques et les scènes de groupe. Le plafonnier modulaire agit également comme un routeur de bordure de fil et est livré avec des capteurs Sense + intégrés pour permettre la détection de mouvement et de lumière ambiante afin de permettre davantage de capacités d’automatisation de l’éclairage dans votre maison.

Nanoleaf Skylight devrait être lancé au troisième trimestre 2023.

Ampoules et bandes lumineuses Essentials – Premier éclairage Thread over Matter

Précédemment annoncé en novembre, Nanoleaf lancera également des versions prises en charge par Matter de ses lampes intelligentes populaires et de nouveaux types d’ampoules.

« Illuminant toute votre maison avec une lumière blanche fonctionnelle nette et des couleurs et des scènes dynamiques riches, les ampoules Essentials certifiées Matter (A19, BR30, GU10 et un spot encastré) et Lightstrip sont conçues pour l’éclairage quotidien tout en offrant des animations fascinantes pour créer l’ambiance idéale pour différentes activités, ambiances et occasions spéciales de la vie.”

Les ampoules et bandes lumineuses certifiées Essentials Matter seront les premières à être lancées cette année au premier trimestre. Et bonne nouvelle pour les clients Nanoleaf existants, la gamme complète bénéficiera du support Matter via des mises à jour logicielles.

«La gamme complète de panneaux lumineux modulaires et de barres lumineuses de Nanoleaf (formes, éléments, toiles et lignes) sera également évolutive Matter plus tard cette année, offrant une mise à jour logicielle facile pour fournir le moyen le plus transparent de configurer votre maison intelligente la plus personnalisée du futur. »

