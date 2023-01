Withings annonce un laboratoire d’urine intelligent à domicile « révolutionnaire » pour la nutrition et le suivi du cycle

Pour son annonce au CES cette année, Withings a dévoilé une plateforme « révolutionnaire » d’analyse de biomarqueurs à domicile. Nommé U-Scan, le futur produit de santé intelligent est présenté comme un « laboratoire de santé miniaturisé » qui repose de manière hygiénique dans n’importe quelle toilette pour « libérer la richesse des informations sur la santé dans l’urine quotidienne ».

Le U-Scan de Withings a déjà été nommé lauréat du CES 2023 Innovation Award dans les catégories Smart Home, Fitness & Sports et Digital Health.

Voici comment l’entreprise décrit la nouvelle plateforme de santé intelligente :

« Avec plus de 3000 métabolites, l’urine est un témoin extraordinaire pour évaluer et surveiller sa santé. Il donne un instantané immédiat de l’équilibre du corps et fait partie intégrante de la surveillance et de la détection d’une grande variété d’informations sur la santé. Alors que nous urinerons en moyenne 7 fois par jour, les analyses d’urine ne sont généralement effectuées qu’une fois par an. Withings U-Scan vise à changer cela en permettant à l’avenir d’effectuer des évaluations de biomarqueurs dans le confort et l’intimité de la salle de bain d’une personne.

Comme indiqué ci-dessus, U-Scan est composé d’un lecteur en forme de galet doté de technologies qui fonctionne avec des cartouches d’analyse interchangeables qui lisent des biomarqueurs spécifiques. Cela élimine le besoin de bandelettes traditionnelles ou d’uriner dans une tasse.

En plus du matériel, Withings prévoit de proposer U-Scan Nutri Balance qu’il décrit comme un « guide métabolique détaillé de l’hydratation et de la nutrition » et U-Scan Cycle Sync « pour le suivi et la synchronisation du cycle mensuel des femmes ».

(intégré)https://www.youtube.com/watch?v=mwued-fQG0w(/embed)

Lancement du Withings U-Scan

Withings lancera d’abord la version grand public de U-Scan avec un modèle de qualité médicale prévu pour l’avenir.

Le lancement d’U-Scan est prévu pour l’Europe au deuxième trimestre 2023 avec le kit de démarrage au prix de 499,95 €. Cela comprend une cartouche qui dure trois mois avec la possibilité d’en acheter plus à votre guise ou de souscrire à un abonnement de recharge automatique.

La société travaille avec la FDA sur l’autorisation aux États-Unis avec une date de lancement en attente d’approbation.

Consultez nos critiques Withings pour en savoir plus sur ses produits pris en charge par Apple Health :

En savoir plus sur le fonctionnement de l’U-Scan de Withings :

Simple comme 1, 2, Pee – Comment ça marche Bien que facile à utiliser, U-Scan surmonte une myriade de défis techniques et chimiques. Développé avec des experts en diagnostic in vitro, il a nécessité quatre ans d’élaboration et a donné lieu à 13 familles de demandes de brevets. En tant que système complet, U-Scan effectue trois tâches : Capture automatisée d’échantillons – à l’aide d’un lecteur sophistiqué dans une cuvette de toilettes D’un diamètre de seulement 90 mm, le lecteur U-Scan rechargeable est conçu pour faire la distinction entre le liquide externe et l’urine et canaliser automatiquement les échantillons pour analyse. L’urine s’écoule efficacement vers une entrée de collecte grâce à sa conception en forme de galet. Une pompe est activée lorsqu’un capteur thermique détecte la présence d’urine, ce qui démarre le voyage fluidique d’un exemplaire dans un circuit microfluidique. Après sa collecte, l’exemplaire d’urine est injecté dans une capsule de test où la réaction chimique est lue par un module optique. A la fin de chaque mesure, le circuit revient en position de repos et le liquide restant est purgé par une sortie de vidange. Le système est ensuite nettoyé à chaque rinçage. U-Scan peut distinguer différents utilisateurs grâce à sa fonction Stream ID. Des capteurs radar à faible énergie intégrés dans le lecteur mesurent plusieurs variables pour identifier la signature du flux d’urine d’un individu, en détectant le mouvement et la distance du flux. Les informations d’identification de flux peuvent être confirmées dans l’application. Analyses de biomarqueurs – au sein d’un laboratoire d’urine miniaturisé adapté à des cas d’utilisation spécifiques La cartouche U-Scan cylindrique rotative est une minuscule chambre d’évaluation chimique contenant des dizaines de modules de test miniaturisés qui peuvent fournir des résultats fiables. Lorsque le lecteur livre l’exemplaire au point d’injection, U-Scan commence l’analyse chimique en quelques instants. Il transmet automatiquement les résultats via Wi-Fi, puis fait pivoter la cartouche pour exposer le prochain module de test au point d’injection. Chaque cartouche est conçue pour prendre en charge jusqu’à trois mois de lectures. Le système de modules est spécialement conçu pour permettre à Withings de développer et de soutenir en permanence l’analyse des biomarqueurs associés à diverses conditions médicales et de santé. Combiné aux mesures de l’écosystème de Withings, U-Scan créera encore plus d’informations pour les utilisateurs et constitue un outil passionnant pour potentiellement aider à prévenir les maladies, améliorer la qualité de vie et réduire les coûts de santé. Conseils exploitables – informations guidées fondées sur la science L’application Withings qui l’accompagne fournit des résultats, des informations exploitables et des conseils conçus pour aider les gens à développer des habitudes pour un bien-être amélioré. En Europe, les résultats U-Scan Cycle Sync apparaîtront dans l’application Withings qui devient un lieu central pour le suivi du cycle, le coaching et la journalisation. Il montrera les prédictions du cycle et la fenêtre d’ovulation basées sur la détection hormonale ainsi que les principaux biomarqueurs d’hydratation et alimentaires, la gravité spécifique et les niveaux de pH pour aider les femmes à gérer chaque aspect de leur cycle. U-Scan Cycle Sync est en cours de développement aux États-Unis ; ses fonctionnalités seront annoncées lorsque la solution sera disponible après l’autorisation de la FDA dans le futur. En Europe, l’application U-Scan Nutri Balance affiche une analyse de la gravité spécifique, du pH, de la vitamine C et des niveaux de cétone. Il aide les gens à surveiller leur apport métabolique pour optimiser leur hydratation et leurs nutriments quotidiens. En plus d’afficher des résultats tels que l’équilibre en glucides et les niveaux de pH, il recommande des séances d’entraînement, des suggestions diététiques et des recettes pour atteindre les objectifs identifiés. U-Scan Nutri Balance est en cours de développement aux États-Unis ; ses fonctionnalités seront annoncées lorsque la solution sera disponible après l’autorisation de commercialisation de la FDA dans le futur.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :

(intégré)https://www.youtube.com/watch?v=cO1qG7b8um0(/embed)