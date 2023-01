La mise à l’échelle de l’IA de Nvidia fonctionne désormais sur les vidéos Web

Quelque chose à espérer : la fonctionnalité de mise à l’échelle de l’IA dans les cartes graphiques RTX de Nvidia est généralement utilisée pour améliorer la qualité et les performances de l’image de jeu. Cependant, la société prévoit d’apporter le mois prochain une mise à l’échelle assistée par l’IA aux vidéos Web pour les utilisateurs de cartes graphiques Ampere et Ada Lovelace.

Nvidia a annoncé qu’à partir de février, les PC équipés de GPU RTX série 40 ou série 30 mettront à l’échelle les vidéos 1080p en 4K dans les navigateurs Google Chrome et Microsoft Edge. On ne sait pas pourquoi cela ne fonctionnera pas sur les GPU de la série RTX 2000, qui ont une fonctionnalité DLSS similaire à la série 30.

La société n’a pas non plus expliqué pourquoi ces limitations sont en place, mais le système en est probablement à ses débuts et pourrait s’améliorer avec le temps. Espérons que Nvidia ne tarde pas à apporter la fonctionnalité à Firefox.

Dans le cadre de ses annonces « Nvidia Studio » au CES 2023, Nvidia a dévoilé une courte vidéo démontrant RTX Video Super Resolution. Le clip compare le gameplay 1080p d’Apex Legends avec les images mises à l’échelle en 4K. Un plan agrandi montre que l’effet haut de gamme lisse les artefacts en blocs sur les objets proches et lointains.

(intégré)https://www.youtube.com/watch?v=XA-tQpQqD7U(/embed)

La démonstration ne montre pas beaucoup de mouvement, et le mouvement est lent, il n’est donc pas clair comment la super résolution vidéo gérera les séquences rapides ou les transitions de socket de vue. Nvidia n’a également présenté qu’un haut de gamme de 1080p à 4K.

La fonction DLSS bien connue de la société améliore les jeux depuis et vers une gamme plus large de résolutions grâce à ses modes de qualité, de performance et d’ultra-performance. Se concentrer d’abord sur la mise à l’échelle à partir de 1080p est logique, car il s’agit probablement de la résolution vidéo Web la plus courante. Espérons que Nvidia essaiera éventuellement d’ajouter une mise à l’échelle à partir de 720p. Les résultats peuvent ne pas être aussi bons, mais il y a suffisamment de contenu 720p sur le Web pour justifier des tests.

La démo Apex Legends implique que Nvidia s’attend principalement à ce que les téléspectateurs utilisent la super résolution vidéo pour regarder des flux de jeu 1080p en 4K. Cependant, la société a déclaré que la fonctionnalité fonctionne sur n’importe quelle vidéo. Le clip montre une fenêtre de navigateur YouTube, mais Video Super Resolution pourrait également fonctionner sur d’autres sites.

Tous les services de streaming de premier plan, à l’exception de Netflix et YouTube, limitent les utilisateurs de PC à 1080p. La nouvelle fonctionnalité de Nvidia pourrait donc être une solution de contournement solide si elle fonctionne sur des sites comme Amazon Prime Video ou Hulu. La société n’a pas indiqué si les utilisateurs pourraient un jour appliquer la super résolution vidéo aux vidéos stockées sur leurs ordinateurs.