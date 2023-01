OtterBox vous permet d’avoir votre gâteau MagSafe et votre étui iPhone et de le manger aussi

OtterBox a annoncé au CES sa dernière innovation pour la protection de l’iPhone. Le nouvel étui OtterGrip Symmetry avec 3x protection contre les chutes de qualité militaire comprend une poignée intégrée pratique sans renoncer à la compatibilité MagSafe.

OtterBox vante les mérites de la nouvelle coque qui offre le « meilleur de tous les mondes » avec son mélange de fonctionnalité et de protection. Et il a été nommé lauréat du CES Innovation Award. Voici comment l’entreprise le décrit :

« OtterGrip dispose d’une poignée entièrement intégrée qui offre une prise confortable sur l’iPhone lorsqu’il est engagé et se place complètement au ras de l’étui lorsqu’il n’est pas utilisé. Il est conçu pour un alignement et une fixation solides avec la technologie et les accessoires MagSafe sans retirer ni repositionner le boîtier ou la poignée.

La société explique que « la tige de préhension est fabriquée à partir d’une combinaison innovante de matériaux qui crée une expérience douce au toucher et confortable »

Caractéristiques de l’étui OtterGrip pour iPhone

Compatible MagSafe

Socket en main intégrée – se place au ras du boîtier lorsqu’elle n’est pas utilisée Rotation à 360 degrés Finition douce au toucher Flexible pour permettre une utilisation multi-doigts Confortable pour une utilisation prolongée

3x protection contre les chutes MIL-STD

Fabriqué à partir d’environ 50 % de matériaux recyclés

Livré dans une variété de modèles solides et à motifs

Disponible pour la gamme iPhone 14, iPhone 13 Pro Max et iPhone 12/12 Pro

OtterGrip arrivera avec une gamme de choix de couleurs « du noir sophistiqué à une gamme de couleurs et de graphiques tendance ».

Date de lancement

OtterBox indique que le nouvel étui OtterGrip pour iPhone sortira en février, au prix de 59,95 $. Restez à l’écoute pour un look pratique.

