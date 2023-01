Comment masquer les applications sur les téléphones Samsung (et afficher les applications)

Vous souhaitez masquer certaines de vos applications sur les téléphones Samsung Galaxy ? Ceci est le guide pour vous.

Samsung est sans aucun doute un grand nom en matière de téléphones Android. Si vous êtes un utilisateur Samsung, vous savez que les appareils Samsung ont de nombreuses fonctionnalités. Et masquer les applications est l’une des fonctionnalités utiles que tout le monde devrait connaître. Voici comment masquer les applications sur un téléphone Samsung.

Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu’un voudrait cacher des applications. Une raison courante à cela est de protéger les applications des enfants. Vous savez comment sont les enfants, une fois qu’ils ont mis la main sur quelque chose, la chose ne sera plus la même qu’avant. De même, il peut aussi y avoir d’autres raisons. Donc, quelle que soit la raison, vous pouvez suivre ce guide.

Les téléphones Samsung Galaxy fonctionnent sur une interface utilisateur basée sur Android. One UI est un système d’exploitation personnalisé exclusif aux téléphones Galaxy. Comme il s’agit d’un système d’exploitation personnalisé, son interface utilisateur est différente de celle des autres téléphones. Donc, si vous utilisez un téléphone Samsung pour la première fois, vous devrez peut-être connaître ses fonctionnalités telles que le masquage d’applications.

Comment ça marche?

L’application que vous masquez disparaîtra du tiroir d’applications. Mais l’application sera toujours sur l’appareil. Cela indique que si quelqu’un d’autre utilise votre téléphone, il ne pourra pas voir l’application, il n’y a donc rien à craindre.

Il existe différentes façons de masquer des applications sur Samsung et d’autres téléphones Android. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des applications tierces car il s’agit d’une fonctionnalité intégrée. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser l’application tierce de votre choix. Commençons maintenant le guide avec la première méthode.

Comment masquer les applications sur Samsung

La personnalisation de l’écran d’accueil et de l’écran de verrouillage inclut la fonction permettant de masquer les applications. C’est le moyen le plus simple de masquer les applications. Voici comment l’utiliser.

Ouvrez les paramètres sur votre téléphone Samsung. Accédez à l’écran d’accueil. Faites défiler vers le bas et vous trouverez une option « Masquer les applications sur les écrans d’accueil et d’applications ».

Appuyez sur l’option et cela ouvrira la liste des applications. Choisissez les applications que vous souhaitez masquer du lanceur.

Après avoir sélectionné les applications souhaitées, appuyez sur Terminé.

Un autre moyen rapide d’accéder à la fonction cachée consiste à appuyer longuement sur l’écran d’accueil. Et puis appuyez sur l’icône Paramètres / Gear. Ici, vous verrez les options Masquer les applications sur les écrans Accueil et Applications.

Personne, sauf vous, ne saura si l’application est disponible sur le téléphone ou non. Eh bien, si l’autre personne creuse le téléphone autre que le tiroir de l’application, elle pourra peut-être trouver sa trace, comme dans la page Toutes les applications sous Paramètres.

Masquer les applications sur Samsung à l’aide d’applications tierces

Étant donné que le masquage des applications fonctionne à partir de l’écran d’accueil qui fait partie du lanceur, vous pouvez également utiliser des lanceurs d’applications tiers. Oui, cette astuce fonctionnera sur des lanceurs comme le lanceur nova et d’autres.

Installez le lanceur de votre choix sur votre téléphone. Faites-en le lanceur par défaut de votre téléphone. Vous pouvez maintenant masquer n’importe quelle application du tiroir d’applications ou des paramètres du lanceur. Le processus de masquage des applications peut être différent pour différents lanceurs.

Comment afficher les applications

Le processus d’affichage est tout à fait le même que le masquage. Si vous avez utilisé l’option intégrée pour masquer les applications, vous pouvez suivre ces étapes.

Sur l’écran d’accueil, appuyez longuement pour afficher les options du lanceur. À partir de là, sélectionnez l’icône Paramètres. Ouvrez maintenant « Masquer les applications sur les écrans d’accueil et d’applications ». Supprimez les applications que vous souhaitez afficher et appuyez sur Terminé.



Pouvez-vous utiliser le dossier sécurisé pour masquer les applications ?

Oui et non, c’est un peu compliqué. Si vous ajoutez une application au dossier sécurisé, cela crée une réplique de cette application qui est masquée du lanceur. Mais l’application d’origine sera toujours disponible dans le lanceur. Vous pouvez également installer des applications directement depuis le Play Store vers Secure Folder et cela ne sera pas visible en dehors de Secure Folder.

Secure Folder est une fonction de sécurité et de confidentialité sur les téléphones Galaxy. Il peut être utilisé pour créer une copie d’applications, conserver des fichiers en toute sécurité, etc. Donc, si vous souhaitez utiliser une application à partir de zéro et que vous souhaitez la garder masquée, vous pouvez utiliser le dossier sécurisé.

C’est donc tout sur la façon de masquer les applications sur les téléphones Samsung. Si j’ai manqué une méthode, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

