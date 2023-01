Wireless Power Consortium travaille avec Apple sur la norme « Qi2 » de nouvelle génération basée sur MagSafe

Le Magsafe d’Apple est un moyen plus pratique de charger l’iPhone à l’aide d’accessoires basés sur la norme Qi, mais avec des aimants puissants qui maintiennent l’accessoire aligné à l’arrière de l’appareil. Désormais, l’entreprise semble disposée à laisser ses concurrents disposer de la même technologie, car le Wireless Power Consortium (WPC) a travaillé avec Apple sur la norme de prochaine génération « Qi2 » basée sur MagSafe.

Le WPC a annoncé lors du CES 2023 que la prochaine génération de la norme Qi, nommée « Qi2 », a été construite avec l’aide d’Apple. La nouvelle norme vise à améliorer l’efficacité et l’interopérabilité de la technologie, c’est pourquoi elle aura un « profil de puissance magnétique » en son cœur.

Comme expliqué par WPC, ce profil de puissance magnétique fonctionne essentiellement comme le MagSafe d’Apple. En conséquence, les accessoires Qi2 seront parfaitement alignés avec les appareils, améliorant ainsi l’efficacité énergétique et la charge rapide. Et bien sûr, puisqu’il a été développé en partenariat avec Apple, le standard Qi2 fonctionnera également avec MagSafe par défaut.

«Les consommateurs et les détaillants nous ont dit qu’ils ne savaient pas quels appareils sont certifiés Qi et ceux qui prétendent fonctionner avec Qi mais ne sont pas certifiés Qi. Cette confusion peut entraîner une mauvaise expérience utilisateur et même des problèmes de sécurité », explique Paul Struhsaker, directeur exécutif du Wireless Power Consortium.

« Notre norme garantit aux consommateurs que leurs appareils sont sûrs, efficaces et interopérables avec d’autres marques. Qi2 sera la norme mondiale pour la recharge sans fil et fournira aux consommateurs et aux détaillants cette assurance.