Quelqu’un a construit un Commodore 64 à partir de versions principalement neuves

WTF ? ! Le Commodore 64, l’ordinateur de bureau le plus vendu de tous les temps, reste apprécié 40 ans après ses débuts. Un signe durable de sa popularité est le dévouement observé chez les utilisateurs qui maintiennent aujourd’hui le hardware et les logiciels C64. Un projet homebrew pour reconstruire le système met en valeur la profondeur de cette communauté.

Un moddeur a construit avec succès un tout nouveau Commodore 64 fonctionnel en utilisant principalement de nouveaux composants. La documentation du projet contient des informations utiles pour ceux qui souhaitent réparer ou enquêter sur le hardware du système.

Le modeur Celso Martinho a assemblé une réplique C64 presque de toutes versions pour tester sa maîtrise de l’ordinateur rétro. Ne s’arrêtant pas à reconstruire le système tel qu’il était en 1982, Martinho a décidé d’utiliser autant de nouveau hardware que possible et de rendre son « Frankenstein 64 » facilement réparable.

La carte de circuit imprimé, les résistances, les condensateurs, les semi-conducteurs passifs, les connecteurs de carte, les puces logiques communes et les prises IC sont tous nouveaux. La plupart des nouvelles versions provenaient d’un kit de versions Commodore 64 que les utilisateurs achètent normalement pour réparer les anciens systèmes.

Pour quelques autres composants, Martinho a trouvé des substituts modernes. Il a utilisé une alternative pour la matrice logique programmable du C64 – qui connecte son processeur à sa mémoire – car c’est l’une des versions qui meurt généralement avec l’âge. C’est également une partie qu’un autre moddeur a précédemment rétro-conçue, afin que les utilisateurs puissent créer de nouveaux modèles aujourd’hui.

Martinho a fait quelque chose de similaire pour la puce audio du C64 et l’interrupteur d’alimentation du moniteur Philips. De plus, les nouveaux substituts de l’alimentation électrique sont plus sûrs que l’original.

Les passionnés peuvent acheter des remplacements modernes pour le boîtier C64 car quelqu’un a découvert les moules originaux en 2014. Plusieurs couleurs sont disponibles aujourd’hui, et Martinho a choisi la version transparente.

Certaines versions, cependant, ne sont plus en production et ne peuvent donc être trouvées que dans du hardware ancien. Martinho les a achetés en ligne ou les a récupérés de ses anciens C64 non fonctionnels.

Ceux-ci incluent deux adaptateurs d’interface complexe MOS 6526, la puce graphique MOS 6569 Video Interface Chip II (VIC-II) du C64, huit puces DRAM 4164, un Motorola MC4044 et le processeur MSO 6510 du C64. Des substituts basés sur FPGA existent pour le VIC-II, mais Martinho ne les considère pas prêts pour les heures de grande écoute.

Le projet implique également trois puces ROM sans remplacements modernes: deux ROM MOS 2364 pour l’interpréteur Basic et le système d’exploitation Kernal, et une ROM de jeu de caractères MOS 2332. Pour ceux-ci, Martinho a gravé les dumps ROM C64 originaux dans EPROMS. Il a également retiré et nettoyé les touches d’un clavier C64 d’origine.

Malheureusement, le Frankenstein 64 n’a pas produit d’image jouable la première fois que Martinho l’a démarré. Après des mois d’essais et d’erreurs, il a résolu le problème en remplaçant le diviseur 74LS193. Enfin, Martinho a testé le système avec une cartouche de diagnostic qui fonctionnait parfaitement, comme tous les jeux auxquels il jouait dessus.

Les utilisateurs occasionnels qui envisagent de revisiter le C64 voudront probablement acheter la réédition 2019 de Retro Games Ltd. Il est livré avec toutes les fonctionnalités de base de l’original, 64 jeux pack-in, un port USB pour charger de nouveaux jeux et firmware (y compris le logiciel homebrew) et une sortie HDMI pour les écrans modernes.