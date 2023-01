Ces accessoires Tesla Model 3 placent des écrans supplémentaires là où vous en avez besoin

Nous savons très bien que l’une des caractéristiques les plus frappantes des véhicules Tesla est qu’ils sont capables de mises à jour à distance pour inclure de nouvelles fonctionnalités, mais ils sont également célèbres pour leurs tableaux de bord dépouillés et simplistes. Vous avez un Model 3 et vous aimeriez avoir quelque chose de plus avancé comme le nouveau Tesla Model S Plaid ? Eh bien, faites attention à ces accessoires.

Affichage des instruments pour le modèle 3/Y

Ce produit a beaucoup retenu notre attention, puisqu’il résout l’une des absences qui dérangent le plus les possesseurs d’un Model 3 et d’un Model Y. C’est un écran qui fait office de tableau de bord, on va donc pouvoir avoir des données comme le compteur de vitesse, la navigation, l’état des feux et toutes sortes d’informations sans avoir à regarder sur le côté vers la console centrale.

(intégré)https://www.youtube.com/watch?v=pS3iKISw2qc(/embed)

Il s’agit d’un écran de 10,25 pouces avec une résolution de 1 920 x 720 pixels, et est capable d’obtenir de nombreuses données du véhicule pour tout reporter. Il fonctionne sous une couche d’Android 12 et son installation, bien que élaborée et légèrement compliquée, peut être effectuée par n’importe quel utilisateur en suivant toutes les étapes détaillées qui sont incluses dans le manuel. Il est compatible avec Android Auto et CarPlay, vous pouvez donc profiter de l’interface Apple directement sur l’écran, tout en ayant les informations sur le véhicule sur le côté.

Un écran pour divertir les passagers

Avec le lancement du nouveau modèle X, Tesla a introduit un nouvel écran situé à l’arrière. Cet écran était capable d’exécuter des jeux et d’offrir des commandes de climatisation aux passagers, et c’est exactement ce que cet autre produit vise à faire. Bien que oui, ne vous attendez pas à jouer à The Witcher 3 avec cela. Quoi qu’il en soit, c’est une option très intéressante à placer dans votre Tesla Model 3 ou Tesla Model Y.

(intégré)https://www.youtube.com/watch?v=6n-BTN-lGkU(/embed)

Cet écran mesure 7 pouces et est placé juste dans l’axe central, là où se trouvent les bouches de climatisation. Son installation est extrêmement simple, puisque l’enveloppe d’origine des grilles peut être facilement retirée en les tirant. Il faudra aussi retirer un cache inférieur de la colonne centrale, et y brancher un câble en Y qui est inclus pour capter les données et l’électricité. Et nous aurons déjà installé l’écran.

Depuis cet écran, vous pouvez accéder à des données telles que la température à choisir parmi la climatisation, l’état du verrouillage des portes, activer le chauffage des sièges, regarder des vidéos, régler les niveaux des haut-parleurs et exécuter toutes sortes d’applications qui fonctionnent sur Android. La chose intéressante est que le menu principal utilise la même interface Tesla, donc l’intégration qui est réalisée est excellente.