Lancement du gradateur/interrupteur Lutron Diva et Claro HomeKit en six couleurs, nouvel accessoire pour le contrôle multi-emplacement

En septembre, Lutron a élargi sa gamme de gradateurs et d’interrupteurs intelligents pris en charge par Caséta HomeKit avec les produits Diva et Claro. Maintenant pour le CES, la société a élargi les couleurs disponibles et a annoncé un nouveau Switch d’accessoires intelligent Claro pour le contrôle multi-emplacement filaire.

Le gradateur intelligent Diva et l’interrupteur intelligent Claro utilisent la conception épurée de style palette et ne nécessitent pas de fil neutre pour l’installation. Il s’agit d’une esthétique plus traditionnelle par rapport au gradateur intelligent à quatre boutons de la gamme compatible Caséta HomeKit.

Lutron affirme que l’objectif des nouveaux produits Diva et Claro est de fournir aux propriétaires et aux installateurs « plus d’options de style et de contrôle ». Et il devrait en effet être facile de s’adapter à n’importe quel intérieur de maison avec le dernier gradateur Diva et l’interrupteur Claro désormais proposés en six couleurs.

Nouvelle gamme de finitions pour Diva et Claro

Noir

Brun

Gris

Amande claire

Ivoire

Blanc

Gardez à l’esprit que vous aurez besoin du hub intelligent Caséta de Lutron pour le gradateur/interrupteur intelligent Diva et Claro pour les configurer et faire fonctionner HomeKit (ou Google Assistant/Alexa).

La gamme des six couleurs est disponible dès maintenant via Home Depot. Le gradateur intelligent Diva est au prix de 69,95 $ avec le Switch intelligent Claro à 59,95 $.

Commutateur d’accessoires intelligent Claro

Lutron offre depuis longtemps la possibilité d’ajouter un interrupteur sans fil supplémentaire pour contrôler son éclairage intelligent Caséta avec la télécommande murale Pico, mais il offre maintenant une autre façon de gérer les configurations multi-emplacements à 3 voies ou plus.

Selon Lutron, « le Switch d’accessoires intelligent Claro offre aux propriétaires et aux professionnels de l’éclairage une autre option pour ajouter un contrôle filaire, à 3 voies ou multi-emplacements dans jusqu’à 10 emplacements supplémentaires ».

Il est spécialement conçu pour fonctionner avec le gradateur intelligent Diva et l’interrupteur intelligent Claro et correspond à la conception de style palette. Et comme il est câblé, l’accessoire intelligent Claro ne change pas le nombre d’appareils du hub intelligent Caséta.

L’accessoire intelligent Claro est maintenant disponible chez Home Depot au prix de 39,95 $.

La prise de 9toMac

Bien que ces deux lancements puissent sembler subtils, Lutron se démarque davantage de la concurrence. De nombreuses entreprises n’offrent pas plus d’une ou deux couleurs lorsqu’il s’agit de switchs intelligents, encore moins six. Désormais, les propriétaires n’ont plus à faire de compromis pour trouver la bonne combinaison pour leur décor lorsqu’ils ajoutent ou remplacent des interrupteurs intelligents.

Il est également très pratique de voir la nouvelle option filaire pour l’accessoire intelligent Claro offrant plus de choix dans la meilleure façon de configurer votre éclairage intelligent. Pour ceux qui aiment mélanger une expérience traditionnelle avec un contrôle intelligent, Lutron est ma recommandation (et ce que j’ai utilisé dans ma propre maison).

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :

(intégré)https://www.youtube.com/watch?v=cO1qG7b8um0(/embed)