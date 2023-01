Ce jeu d’horreur en réalité virtuelle contrôle également lorsque vous fermez les yeux de peur

Dans The Dark Pictures : Switchback VR (titre de réalité virtuelle pour PlayStation 5), il sera nécessaire d’ouvrir et de fermer les yeux pour sortir vivant d’une pièce pleine de mannequins effrayants.

Parmi les nouveautés les plus importantes de 2023 dans les jeux vidéo figure PlayStationVR 2 (PSVR2), un ensemble pour jouer en réalité virtuelle sur PlayStation 5. Parmi les titres qui prendront en charge la nouvelle technologie de Sony figure The Dark Pictures : Switchback VR, un jeu vidéo supermassif. , un studio apprécié pour ses aventures narratives aux allures d’horreur, telles que Until Dawn, The Dark Pictures Anthology et The Quarry. Comme le précédent titre réalisé exclusivement pour le premier PSVR pour PlayStation 4, Until Dawn : Rush or Blood, The Dark Pictures : Switchback VR sera également un jeu de tir sur rails.

Comment fonctionne le suivi des yeux dans le jeu

Dans un article récent publié dans le magazine EDGE, il est apparu que The Dark Pictures : Switchback VR utilisera le suivi oculaire comme mécanisme de jeu. L’article mentionne notamment une partie du voyage où il faut ouvrir et fermer les yeux pour sortir vivant d’une salle remplie de mannequins effrayants. Voici ce qui se passe en détail lors de la scène en question :

« Une porte marquée ‘ne cligne pas des yeux’ ouvre une salle de mannequins maculés de sang, avec des masques d’Arlequin et des corps contorsionnés dans des poses non naturelles. À la fin, nous n’y pouvons plus et laissons nos paupières se fermer », peut-on lire dans les avant-premières. « Quand ils s’ouvrent à nouveau, les mannequins ont changé de pose. Un autre clin d’œil, et cela se reproduit, sauf que l’un d’entre eux a maintenant pris vie. En répétant ce processus, nous apprenons à utiliser nos yeux de manière tactique, en ne clignant que des paupières. quand nos armes sont chargées. » Une sorte de un-deux-trois étoiles ! effrayant, qui démontre le potentiel de la réalité virtuelle dans le secteur des jeux.

L’ensemble de base du PSVR2, qui comprend un casque, des écouteurs stéréo et des contrôleurs Sense, sera disponible à partir du 22 février 2023 au prix de 599,99 euros. The Dark Pictures : Switchback VR sera disponible au lancement du PSVR2.

(intégré)https://www.youtube.com/watch?v=HniskV3aJ7o(/embed)