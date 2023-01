Les nouvelles fonctionnalités de WhatsApp, des messages qui disparaissent aux achats : les nouveautés de 2023

L’application a de nouvelles fonctions en tête qui seront lancées au cours de l’année prochaine pour augmenter les services et améliorer la confidentialité, voici ce qu’elles sont et quand elles arriveront.

Certains sont déjà disponibles dans la dernière version Beta, d’autres ont été annoncés mais il manque une date officielle. WhatsApp a de nombreuses nouvelles fonctionnalités en magasin pour 2023 qui seront publiées tout au long de l’année. D’une part, l’application investit de plus en plus dans la confidentialité et la sécurité, d’autre part elle tente de devenir transversale en proposant des services qui vont au-delà de la possibilité de discuter entre utilisateurs.

De plus, à partir de 2023, l’application WhatsApp cessera de fonctionner sur 49 modèles de smartphones. Ce sont pour la plupart des appareils qui utilisent le système d’exploitation Android mais il y a aussi deux iPhones sur la liste, ce sont d’anciens modèles, certains ont même été présentés il y a 10 ans.

Les nouvelles, en revanche, seront différentes, des textes qui s’autodétruisent en quelques secondes, à la possibilité de faire du shopping en envoyant juste un message. Voici toutes les nouvelles fonctionnalités que WhatsApp mettra à disposition d’ici 2023 et quand elles arriveront.

Mode compagnon

Le but est de permettre aux utilisateurs de lier leur compte sur plusieurs smartphones en même temps. C’est le mode compagnon qui en 2023 pourrait résoudre un vieux problème de WhatsApp.

De cette façon, lorsque vous essayez de vous connecter sur un autre smartphone, l’application ne se déconnectera pas de l’appareil utilisé mais il sera possible de l’utiliser en même temps sur plusieurs appareils. Un mécanisme similaire est déjà actif pour Telegram. La fonctionnalité est disponible en version bêta pour Android, avec une version stable attendue dans les mois à venir.

Le texte qui disparaît

La prochaine étape de WhatsApp sera les messages qui s’autodétruiront en quelques secondes, comme c’est déjà le cas pour les images. L’option Afficher une fois vise à créer des messages qui disparaissent une fois consultés, afin de protéger davantage la confidentialité des utilisateurs.

En novembre 2020, WhatsApp avait ajouté la possibilité de les faire disparaître, mais seulement au bout de sept jours. Ces derniers mois, il a amélioré cette fonctionnalité, réduisant le temps nécessaire pour supprimer le message à 24 heures. Selon le portail WABetaInfo, l’entreprise travaille actuellement sur la nouvelle fonctionnalité dédiée à la disparition instantanée des SMS. Il est déjà disponible dans la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, version 2.22.25.20. Vous pourrez probablement l’utiliser après une future mise à jour, bien qu’une date officielle n’ait pas encore été annoncée.

Notes vocales dans l’état

Il est déjà possible de télécharger du texte, des images, des vidéos et des URL en tant que mises à jour de statut, mais dans les mois à venir, WhatsApp vous permettra également d’insérer des notes vocales. Ils peuvent durer jusqu’à 30 secondes, et pour les charger il suffit de sélectionner l’icône du microphone en bas à droite.

De plus, l’application s’assurera que toutes les notes sont cryptées de bout en bout, de sorte qu’elles ne peuvent également être partagées qu’avec des contacts sélectionnés par l’utilisateur.

Faire des achats sur WhatsApp

WhatsApp entre dans l’univers du e-commerce, il vous suffit d’envoyer un message de chat pour commander et régler vos achats. En parcourant les catalogues de l’entreprise, les utilisateurs pourront commander directement sur le chat Whatsapp sans avoir à rechercher des adresses, des numéros de téléphone et des sites Web sur le Web.

L’expérience commerciale sera testée au Royaume-Uni, au Mexique, en Indonésie et en Colombie, en Inde, elle fonctionne déjà. Pour faire du shopping sur l’application, il suffit d’envoyer un message au numéro WhatsApp Business du magasin qui vous répondra via un bot. Le message automatique vous permettra alors d’accéder au catalogue, qui affiche le nom, une photo, et le prix de chaque produit, puis vous devrez appuyer sur la touche « + » pour l’ajouter au panier virtuel. Dans le chat, il sera également possible de payer avec votre carte de crédit ou de débit

Modifier les messages envoyés

Également sur WhatsApp, vous pouvez modifier les messages déjà envoyés. Plus besoin de les supprimer ou d’utiliser un astérisque pour souligner une erreur. Cela fonctionnera plus ou moins comme pour Twitter, les messages peuvent être modifiés pendant un temps limité, dans ce cas cela devrait être de 15 minutes, et une fois le texte modifié, le message sera estampillé avec l’étiquette Edité, afin de clarifier le fait modifier.

On ne sait pas s’il sera possible ou non de lire l’historique des correctifs. Comme expliqué par le portail WABetainfo, la nouvelle fonctionnalité est cachée dans le numéro Android Beta 2.22.20.12.