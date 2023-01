Le casque de réalité mixte Apple peut nécessiter des AirPod pour l’audio, la puce H2 inclut un mode secret à faible latence

The Information a publié son dernier tour d’horizon des détails techniques sur le prochain casque Apple VR/AR, un produit que la publication a largement couvert au cours de ses nombreuses années de développement. L’appareil devrait enfin faire ses débuts publics cette année.

Une friandise intéressante dans l’histoire d’aujourd’hui est le fait que la puce H2 à l’intérieur des AirPods Pro de dernière génération prend secrètement en charge un mode de transmission à faible latence, qui est conçu pour fonctionner en collaboration avec la puce H2 à l’intérieur du casque. Bien que le bandeau ait des haut-parleurs intégrés, The Information indique qu’Apple peut exiger que des AirPod soient utilisés lors de la communication avec d’autres.

Le rapport indique que le bandeau grand public comprend des haut-parleurs pour le porteur du casque, mais que le son peut être entendu par les passants à proximité. Par conséquent, pour des raisons de confidentialité, des AirPod couplés peuvent être nécessaires pour les cas d’utilisation de communication afin que d’autres personnes ne puissent pas écouter les conversations.

Il est également suggéré que seuls les AirPods à puce H2 seraient pris en charge, ce qui limiterait la compatibilité aux AirPods Pro de dernière génération uniquement. D’autres écouteurs sans fil ne pourraient pas être utilisés car il y a tout simplement trop de décalage entre ce que les utilisateurs entendent et ce qu’ils voient.

La publication indique qu’Apple a fait un « grand effort dans les coulisses » pour préparer la feuille de route des AirPods pour le lancement du casque. Si tel est le cas, Apple lancera probablement d’autres modèles d’AirPods avec des puces H2 à l’intérieur au moment où le casque sera en vente.

Un bandeau alternatif spécial sera disponible pour les développeurs, permettant probablement de connecter l’appareil à un Mac pour le développement. Cependant, The Information ne s’attend plus à ce qu’Apple fasse la promotion de bandeaux librement échangeables en tant que caractéristique du casque, à la manière des bandes facilement interchangeables sur l’Apple Watch. Contrairement aux bandes Apple Watch, les bandeaux du casque sont plus compliqués car ils contiennent des composants électroniques et des batteries.

L’information réitère les spécifications techniques précédemment signalées pour l’appareil, y compris les écrans micro-LED 4K pour chaque œil, un écran orienté vers l’extérieur montrant les expressions faciales de l’utilisateur à d’autres personnes, jusqu’à une douzaine de caméras et d’autres capteurs, tous pilotés par le M2 ébrécher.

L’information continue de croire que le prix de l’appareil sera d’environ 3 000 $ avec le produit emballé dans des composants ultra-premium et des matériaux de châssis comme l’aluminium, le verre et la fibre de carbone. On dit qu’il est beaucoup plus fin et plus léger que le Meta Quest Pro qui vient de sortir.

Un cadran physique similaire à la couronne numérique Apple Watch sera utilisé pour entrer en mode vidéo passthrough, présentant le monde extérieur à travers les écrans, selon The Information. On s’attend à ce que l’entrée de l’utilisateur provienne principalement des gestes de la main et de la reconnaissance vocale.

Apple aurait également testé des contrôleurs d’accessoires comme un » dé à coudre » et une » baguette « , mais on ne sait pas si ces plans sont en cours.

Le jeu ne devrait pas être un cas d’utilisation principal pour le produit. Apple « voit la visioconférence comme une application potentiellement mortelle », avec des conversations virtuelles menées à l’aide d’avatars numériques. Certains groupes au sein d’Apple travaillent sur du contenu éducatif en réalité augmentée. Les applications iPhone fonctionneront également dans un format 2D superposé.

Lisez l’histoire complète sur The Information. La date de sortie du premier casque de réalité mixte d’Apple reste incertaine. Cependant, il devrait être officiellement annoncé dans le courant de l’année.

