PS Plus : maintenant disponible pour télécharger les jeux gratuits de janvier 2023 pour PS5 et PS4

Qu’ils aient l’abonnement Essential, Extra ou Premium, les membres PlayStation Plus peuvent désormais réclamer les nouveaux jeux gratuits du service pour ce premier mois de l’année. Les trois élus (Star Wars, Fallout et Axiom Verge) seront disponibles en téléchargement jusqu’au 7 février 2023. Voici un lien vers notre analyse de ceux-ci et très bientôt aussi vers la page du PS Store à partir de laquelle vous pourrez les télécharger (pour le moment, vous ne pouvez le faire que via la console):

La vérité est que ce n’est pas un mauvais moment pour rejouer l’un des trois. La suite de Star Wars Jedi : Fallen Order est imminente (le 15 mars prochain sur PS5, Xbox Series X|S et PC) ; Fallout 76 a sorti il ​​y a quelques mois une très belle extension dans laquelle nous sommes revenus sur The Pitt, l’un des mappeurs de Fallout 3 ; et Axiom Verge 2 est une splendide metroidvania en plein âge d’or du genre et avec un décor de science-fiction idéal pour attendre les déjà proches Dead Space Remake et System Shock Remake.

Qu’en est-il des jeux PS Plus Extra et Premium ?

Comme toujours, les nouveautés pour les abonnés PlayStation Plus Extra (option qui coûte 13,99 € par mois, 39,99 € par trimestre ou 99,99 € par an) et PS Plus Premium (16,99 € par mois, 49,99 € par trimestre ou 119,99 € par an) nécessiteront un peu plus et arrivera mi-janvier. Dans tous les cas, vous pouvez désormais profiter de ceux qui ont été ajoutés pour dire au revoir à 2022, les suivants :

PS supplémentaire

Adventure Time : Pirates de l’Enchiridion | PS5 et PS4

Ben 10 : voyage de puissance | PS5 et PS4

génie maléfique 2 | PS5 et PS4

Far Cry 5 | ps4

Far Cry nouvelle aube | ps4

Far Cry Primal | ps4

Gigantosaure Le Jeu | ps4

Jugement | PS5 et PS4

Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre | ps4

Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor | ps4

Carapace mortelle | PS5 et PS4

Pillars of Eternity II : Deadfire – Édition Ultime | ps4

Les évadés | ps4

Le piéton | PS5 et PS4

Vers ADM | ps4

WWE 2K22 | ps4

Yakuza 6 : Le Chant de la Vie | ps4

Yakuza comme un dragon | PS5 et PS4

Playstation Plus Premium