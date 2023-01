Selon les rumeurs, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus seraient équipés d’une caméra arrière de 48 MP, tout comme les modèles Pro

2023 vient de commencer et nous avons déjà entendu des rumeurs sur l’iPhone de prochaine génération, qui devrait être introduit plus tard cette année. Maintenant, l’analyste Jeff Pu de Haitong Intl Tech Research a déclaré que des mises à niveau majeures de l’appareil photo sont attendues pour tous les modèles d’iPhone cette année, en particulier pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus de milieu de gamme.

iPhone 15 et iPhone 15 Plus

Dans un reportage vu par Netcost-security.fr, Jeff Pu a fait part de certaines de ses attentes pour les modèles d’iPhone 15 basées sur des sources de la chaîne d’approvisionnement. Alors que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus ont déçu en ayant à peu près le même matériel que l’iPhone 13, Apple est censé travailler sur de grandes améliorations pour les iPhones de cette année.

Par exemple, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus devraient désormais avoir un capteur à 3 couches avec un objectif large de 48 mégapixels. Actuellement, l’appareil photo de 48 mégapixels est exclusif aux modèles d’iPhone 14 Pro. Cependant, les modèles d’iPhone 15 de milieu de gamme n’auront toujours pas de téléobjectif pour zoom optique ou de scanner LiDAR.

En plus du meilleur appareil photo, Pu affirme que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus auront un port USB-C au lieu de Lightning et la puce A16 Bionic, qui alimente actuellement l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Cela corrobore les rumeurs précédentes qui pointent également vers ces changements à venir sur l’iPhone 15.

iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max

Mais bien sûr, comme Apple veut pousser les clients vers les iPhones les plus chers, les modèles d’iPhone 15 Pro devraient bénéficier de mises à niveau encore meilleures. Dans le plus grand iPhone 15 Pro Max (qui, selon certaines rumeurs, s’appellera iPhone 15 Ultra), Apple ajoutera pour la première fois un objectif périscope de 12 mégapixels qui permettra un zoom optique à des distances encore plus grandes.

Un rapport de Ming-Chi Actu indique que le nouvel objectif périscope offrira un zoom optique 6x, tandis qu’Apple conservera toujours le téléobjectif pour un zoom optique 3x. De plus, les deux modèles d’iPhone 15 Pro devraient avoir une nouvelle puce A17 construite avec la technologie 3 nanomètres, 8 Go de RAM, USB-C et un cadre en titane au lieu d’acier inoxydable.

Pu a également souligné que l’iPhone 15 Pro aura des boutons de volume et d’alimentation virtuels avec des retours haptiques, similaires au bouton Accueil de l’iPhone SE. Les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Pro seront disponibles dans les mêmes tailles d’écran de 6,1 pouces et 6,7 pouces que la génération actuelle.

L’analyste affirme également qu’Apple prévoit de lancer l’iPhone 15 dans les magasins le 23 septembre.

