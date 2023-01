Oclean: Les brosses à dents électriques et hydropulseurs à prix cassés pour 2023

Si vous cherchez une brosse à dent électrique ou un hydropulseur (jet dentaire) efficace. Vous êtes au bon endroit, au bon moment ! La marque Oclean propose à l’occasion de la nouvelle année de solides réductions sur ces produits grâce à un tout nouveau système de point.

Dans cet article nous allons vous présenter la l’Oclean X Pro Elite qui est une brosse à dents sonique plein de technologies avancées qui vous offrira une super expérience de nettoyage au quotidien, ainsi que l’Oclean W10, hydropulseur autonome qui permet de nettoyer vos dents et vos gencives rapidement et efficacement. C’est parti !

Oclean X Pro Elite

L’Oclean X Pro Elite est une brosse à dents sonique avancée, conçue pour vous offrir l’une des meilleures expériences de nettoyage. La caractéristique principale de X Pro Elite réside dans son algorithme unique de mise en sourdine qui en fait la première brosse à dents intelligente au monde avec le bruit le plus faible. La réduction du bruit de X Pro Elite ramène son volume à 45 dB, ce qui n’est même pas considéré comme un bruit. Cela signifie que vous pouvez profiter d’une routine matinale paisible sans être gêné par le bruit du moteur généralement émis par les autres brosses à dents soniques et électriques.

La technologie de nettoyage sonique est l’une des meilleures pour la santé dentaire car les brosses à dents soniques créent plus de vibrations par minute et moins de friction que les brosses à dents normales. La brosse à dents sonique X Pro Elite est dotée d’une plage de nettoyage plus large et plus profonde qui vous permet d’effectuer un nettoyage en profondeur sans exercer une pression excessive sur vos gencives. Cela signifie que vous obtenez des dents saines sans endommager vos gencives.

L’Oclean X Pro Elite est dotée de 5 modes de nettoyage et de 32 niveaux d’intensité. Vous pouvez facilement combiner différents modes et intensités et personnaliser entièrement votre brossage en fonction de vos dents et gencives. Que vous ayez des dents ou des gencives sensibles ou que vous ayez besoin d’un nettoyage en profondeur, avec X Pro Elite vous trouverez un mode de nettoyage adapté à chaque type.

Grâce au suivi de 8 zones de brossage et à la technologie du gyroscope à 6 axes, vous pouvez voir les résultats de votre brossage et les zones manquées instantanément sur l’écran de la brosse à dents.

Cette Oclean X Pro Elite est dotée d’un grand écran tactile couleur qui vous indique votre temps de brossage, votre score de brossage, le rappel de la zone aveugle, et bien plus encore. L’écran tactile interactif peut être utilisé pour allumer ou éteindre la brosse, régler le mode, l’intensité et la durée, et voir directement le rapport de brossage sur l’écran sans utiliser l’application.

Les poils en forme de diamant et de W de DuPont des brossettes assurent une efficacité de nettoyage exceptionnelle, une meilleure protection et une meilleure compacité.

La brosse à dents utilise la technologie de charge rapide sans fil qui vous offre environ 35 jours d’autonomie sur une seule charge. De plus, le chargeur sans fil peut également être utilisé pour charger vos smartphones compatibles.

L’Oclean X Pro est étanche (IPX7) et possède un moteur Maglev à 84.000 mouvements/min fournit des vibrations super stables et entraîne une faible perte d’énergie.

Oclean W10

La plupart des utilisateurs ont déjà utilisé du fil dentaire/des cure-dents traditionnels, et espèrent trouver un moyen plus efficace de nettoyer leurs appareils dentaires ou les espaces entre les dents, et ont une plus grande demande de puissance de nettoyage. Il est également utile pour des besoins accrus en matière de soins bucco-dentaires afin de prévenir les caries dentaires par un meilleur nettoyage (nettoyage des espaces entre les dents). Un hydropulseur est aussi conseillé après la pose d’un appareil dentaire, les dentistes recommandent en effet l’utilisation d’un irrigateur buccal.

Dans un design sophistiqué et minimaliste qui a remporté le prix Red Dot Product Design cette année, le jet dentaire sans fil Oclean W10 vous permet de nettoyer vos dents et vos gencives rapidement et efficacement, où que vous soyez. Il est doté d’une conception sans fil, d’un réservoir d’eau de 200 ml, d’un moteur Maglev qui projette l’eau par petites impulsions, d’une batterie d’une autonomie de 30 jours et de quatre buses interchangeables qui vous permettent d’atteindre tous les coins de votre bouche, même si vous portez un appareil dentaire.

Le W10 est doté d’un design épuré entièrement blanc et d’un réservoir d’eau translucide qui vous permet de voir le niveau d’eau. Une sangle en silicone de couleur sur le côté vous permet de tenir facilement l’hydropulseur tout en l’utilisant, et juste au-dessus de la sangle se trouve une ouverture à bascule pour remplir le réservoir d’eau.

Ce jet dentaire est équipé d’une interface à bouton unique qui vous permet de passer d’un mode à l’autre – intensif, standard, doux, pulsé et à la demande – et son moteur Maglev interne fonctionne jusqu’à 1400 impulsions par minute, projetant un jet d’eau qui déloge toutes les particules alimentaires coincées entre vos dents et vos gencives.

Cet hydropulseur sans fil dispose même de buses interchangeables pour couvrir une variété de scénarios, d’une buse standard pour nettoyer entre les dents, à une buse parodontale pour nettoyer efficacement la muqueuse de vos gencives, une buse pour gratter la langue qui laisse votre haleine fraîche, et une buse orthodontique spéciale pour les personnes portant un appareil dentaire. Les buses sont teintées, tout comme la sangle et le réservoir d’eau, ce qui donne au W10 le contraste coloré dont il a besoin pour se démarquer, tandis que le design blanc se fond dans le décor de votre salle de bains.

Il existe 5 modes d’irrigation buccale, dont le mode sensible unique qui prend soin des gencives.

La fonction de rappel du volume d’eau restant permet de calculer la quantité d’eau restante partout et à tout moment.

Pour utiliser le W10, il suffit de remplir le réservoir d’eau, de monter la buse de votre choix et d’appuyer sur le bouton marche/arrêt. L’eau jaillit en petits jets, délogeant les particules alimentaires et la plaque dentaire dans les endroits que votre brosse à dents ne peut atteindre.

L’utilisation du W10 pendant une minute (par intervalles de 15 secondes) après le brossage constitue la conclusion parfaite de votre régime quotidien d’hygiène buccale, en nettoyant vos dents, vos gencives et même votre langue.

Une batterie interne offre 30 jours d’autonomie et peut être facilement rechargée via un port Type-C situé à l’avant. Pour couronner le tout, l’Oclean W10 est également résistant à l’eau selon la norme IPX7, ce qui signifie que vous pouvez facilement rincer le gadget tous les quelques jours pour le garder propre.

