Jeff Pu : Apple Watch Ultra aura un écran plus grand avec la technologie Micro LED en 2024

Apple a sorti la première Apple Watch Ultra il y a quelques mois, et même si le produit est destiné aux utilisateurs qui pratiquent des sports extrêmes, de nombreux clients l’ont opté en raison de son écran plus grand et d’une meilleure autonomie de la batterie. Selon Jeff Pu, analyste de Haitong Intl Tech Research, Apple prévoit d’apporter la technologie Micro LED à l’Apple Watch Ultra avec un écran encore plus grand à l’avenir.

À l’exception de l’Apple Watch Ultra, aucun des nouveaux modèles d’Apple Watch n’est vraiment attrayant. Par exemple, le seul ajout à l’Apple Watch Series 8 par rapport à la Series 7 était le capteur de température corporelle et la fonction de détection de collision.

Apple Watch Ultra 2024 pour obtenir des mises à niveau majeures

Et malheureusement, il semble que les modèles d’Apple Watch 2023 seront aussi quelque peu ennuyeux pour ceux qui attendaient une mise à jour plus conséquente. Dans une note aux investisseurs vue par Netcost-security.frJeff Pu dit qu’il s’attend à ce que les ventes d’Apple Watch chutent en 2023 en raison du « manque de mise à niveau significative des spécifications ».

Mais les personnes prêtes à attendre plus longtemps pour acheter une nouvelle Apple Watch pourraient bénéficier d’une bonne nouvelle technologie. L’analyste affirme que l’Apple Watch Ultra 2024 adoptera probablement un panneau Micro LED au lieu d’OLED. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Micro LED est une alternative à OLED qui peut atteindre des niveaux de luminosité encore plus élevés avec une précision des couleurs plus élevée.

Selon des rumeurs, Apple s’efforcerait d’intégrer à l’avenir des écrans Micro LED à certains de ses produits. Cependant, la technologie est encore considérablement plus chère que l’OLED et la Mini LED. Cela fait de l’Apple Watch un produit idéal pour être le premier à disposer d’un tel panneau d’affichage. Après tout, Apple Watch était également le premier appareil d’Apple avec un écran OLED.

Mais plus qu’un simple écran Micro LED, l’analyste a entendu des sources proches du sujet que l’Apple Watch Ultra 2024 aura un écran plus grand de 2,1 pouces, contre 1,93 pouces sur le modèle actuel. Cela n’indique pas nécessairement que toute la montre grossira, car Apple pourrait simplement réduire ses lunettes.

À quoi s’attendre pour l’Apple Watch en 2023

Il n’y a pas encore beaucoup de rumeurs sur l’Apple Watch Series 9, et nous ne savons toujours pas si Apple prévoit d’introduire une nouvelle Apple Watch Ultra plus tard cette année. Plusieurs rapports suggèrent qu’Apple travaille toujours sur le niveau de glucose dans le sang et également sur les capteurs de pression artérielle pour l’Apple Watch, bien qu’aucun de ceux-ci ne soit attendu de si tôt.

