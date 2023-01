Apple travaillerait sur les «AirPods Lite» pour concurrencer les écouteurs sans fil moins chers

Apple vend actuellement quatre modèles différents d’AirPods, allant des AirPods de deuxième génération aux AirPods Max avancés. Et bien que les AirPod soient devenus des écouteurs très populaires, ils ne sont pas vraiment bon marché. Mais selon l’analyste Jeff Pu de Haitong Intl Tech Research, la société travaille actuellement sur de nouveaux « AirPods Lite » pour concurrencer les écouteurs sans fil moins chers.

Bien qu’il s’agisse d’accessoires assez réussis, Jeff Pu affirme, sur la base de ses sources industrielles, que la demande d’AirPods devrait chuter d’ici 2023. Plus précisément, les expéditions d’AirPods devraient passer de 73 millions d’unités en 2022 à 63 millions en 2023. Une partie de cela serait dû à la « demande douce d’AirPods 3 » combinée au fait qu’Apple pourrait ne pas sortir de nouveaux AirPods cette année.

De nouveaux AirPods Lite en route

L’analyste affirme dans une note vue par Netcost-security.fr que la société a travaillé sur « AirPods Lite ». À ce stade, on ne sait pas exactement ce qu’est ce produit et quelles fonctionnalités il aura, mais Pu le décrit comme un « produit moins cher » pour concurrencer les écouteurs non Apple.

Avec le lancement des AirPods 3 en 2021, Apple a maintenu la génération précédente d’AirPods 2 disponible dans les magasins avec un prix inférieur de 129 $, tandis que les AirPods 3 coûtaient 169 $. Vraisemblablement, ces « AirPods Lite » coûteront moins de 129 $. Une autre option pour Apple serait simplement de réduire encore plus le prix des AirPod de deuxième génération, peut-être à 99 $.

En 2022, Apple a présenté la deuxième génération d’AirPods Pro avec des améliorations significatives, notamment une meilleure suppression du bruit et un nouveau boîtier de charge avec la puce U1 pour Precision Finding. Cependant, il n’y a aucune rumeur sur le moment où Apple prévoit de mettre à jour les AirPods réguliers (actuellement de troisième génération) ou même les écouteurs premium AirPods Max.

Seriez-vous intéressé à acheter ces supposés AirPods Lite ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :