Les parts de Supermicro ont presque doublé en 2022, défiant une année pessimiste pour la technologie

La situation dans son ensemble : la chute de la demande des consommateurs a marqué 2022, année de la fin du boom technologique pandémique, et beaucoup craignent qu’une récession n’aggrave les choses en 2023. Une entreprise technologique a défié la tendance, surpassant toutes les autres entreprises technologiques américaines d’un milliard de dollars. Cependant, les analystes doutent qu’il puisse atteindre ses objectifs prévus pour cette année.

Les actions du fabricant de serveurs Supermicro ont augmenté de 89% l’année dernière, plus que toute autre société technologique américaine d’une valeur de plus d’un milliard de dollars. La croissance contraste fortement avec celle d’autres géants de la technologie durement touchés en 2022 par une offre excédentaire et une faible demande.

En 2022, la capitalisation boursière de Supermicro a augmenté de 2 milliards de dollars, passant de 2,4 milliards de dollars à 4,4 milliards de dollars. À la fin de son exercice 2022 en juin, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 5,2 milliards de dollars, soit un gain de 46 % d’une année sur l’autre.

Supermicro a enregistré une croissance de 80% d’une année sur l’autre pour le trimestre suivant se terminant en septembre. Il a connu une croissance en glissement annuel dans tous les territoires ce trimestre, mais son marché principal aux États-Unis s’est démarqué, avec une croissance de 131 %. Le bénéfice par action est passé de 2,09 $ en 2021 à 5,32 $ en 2022.

Pendant ce temps, 2022 a été la pire performance du Nasdaq depuis la crise financière de 2008. Des entreprises comme Amazon, Meta et Tesla ont perdu la moitié de leur valeur.

Après que le travail à distance au milieu des fermetures a commencé un boom des ventes de PC et d’électronique en 2020 et 2021, 2022 a vu les livraisons s’effondrer pour ces appareils ainsi que pour les smartphones et les tablettes. Bien que plus liées à l’exploitation minière, les cartes graphiques ont connu leur plus faible nombre d’expéditions depuis 2005.

Le géant des semi-conducteurs TSMC, qui fournit les puces pour les produits de nombreuses autres entreprises technologiques, a d’abord défié le climat sombre, mais a finalement ressenti la piqûre lorsque Nvidia, AMD et d’autres ont réduit leurs commandes.

Donner aux clients une plus grande latitude dans la personnalisation de ses serveurs a rendu les produits de Supermicro plus rentables que les serveurs standard, l’aidant à échapper aux tendances de l’année dernière selon CNBC. Une grande partie de la croissance de l’entreprise provenait également des centres de données. Pour l’exercice 2024, Supermicro espère que l’expansion dans l’IA l’aidera à atteindre des ventes d’environ 8 à 10 milliards de dollars, mais les analystes sont prudents.

TSMC a résisté aux vents contraires économiques pendant la majeure partie de 2022, mais ses problèmes actuels devraient entraîner quelques trimestres négatifs au premier semestre 2023 avant de se redresser plus tard dans l’année. De la même manière, Supermicro pourrait ne pas échapper aux effets d’un ralentissement attendu de la croissance du marché mondial des serveurs cette année. Cependant, les investissements dans l’IA pourraient faire la différence.