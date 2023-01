Onedrive Et Skype Ne Fonctionnent Pas Normalement

Nouvelle année et encore des problèmes. Le géant de Redmond commence l’année de la pire des manières, avec des problèmes. Nous avons appris que deux de vos services les plus populaires, Skype et OneDrive, ne fonctionnent pas correctement.

Skype et OneDrive ne fonctionnent pas bien dans de nombreux pays

Cette information, qui n’était au départ qu’une rumeur, a fini par être confirmée sur le site de Microsoft 365. Les deux services rencontrent des problèmes et nous espérons qu’ils pourront être corrigés rapidement. Il est donc difficile de reprendre le travail normalement.

Le problème, qui sera sûrement résolu très prochainement, est présent dans de nombreux pays. Nous avons pu vérifier que dans Skype, nous pouvons nous connecter mais pas envoyer de messages. reste dans l’état de Envoi en cours mais le message ne peut pas être envoyé.

En revanche, dans OneDrive Entreprise, nous n’avons pas vu beaucoup de problèmes et dans OneDrive Personnel, nous constatons des temps de chargement plus longs, mais tout fonctionne relativement normalement.

Les pays qui semblent avoir des problèmes sont l’Argentine, le Qatar, Malte, l’Italie, la Bulgarie et bien d’autres. Il est curieux que le reste des services Microsoft 365 semblent fonctionner normalement et cela n’a affecté aucun d’entre eux. Nous serons très attentifs à toute actualité.