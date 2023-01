18 meilleurs thèmes Windows 11 pour le bureau [2023] (Libérer)

L’attraction principale du nouveau système d’exploitation Windows – Windows 11 est l’interface utilisateur remaniée. Qu’il s’agisse d’un nouveau menu Démarrer, de fonds d’écran par défaut, d’une interface utilisateur moderne avec une texture brillante, du nouvel explorateur de fichiers ou de nouveaux thèmes intégrés. Tout semble bon sur la dernière version du système d’exploitation Windows. Windows 11 propose cinq thèmes étonnants, juste au cas où vous chercheriez une alternative aux thèmes par défaut. Alors, voici la liste des 14 meilleurs thèmes pour Windows 11 que vous pourrez utiliser sur votre PC en 2023.

Le système d’exploitation Windows 11 riche en fonctionnalités apparaît avec une multitude de personnalisations. Il vous permet de modifier le contraste, d’activer ou de désactiver les effets de transparence, de jouer avec la coloration, de changer de thème, etc.

Passons maintenant directement à la liste des meilleurs thèmes pour Windows 11. Notre collection comprend des thèmes gratuits, et la meilleure partie, tous ces thèmes sont disponibles sur le Microsoft Store, à partir de catégories comme les voitures, les paysages, les déserts, la faune, etc.

Meilleurs thèmes Windows 11

1. River Roll sur Premium

Comme son nom l’indique, le thème River Roll on Premium apporte un flux de rivières du monde entier sur votre bureau. Le thème porte seize images premium, chaque image est magnifique sur le bureau Windows 11. Tous ces thèmes sont en résolution 4K. En parlant de couleurs, ce thème adopte le nouveau système de thème brillant de Windows 11 pour les arrière-plans aux côtés de l’accent de couleur bleue pour les applications. Ce thème est une création de Microsoft, compte environ 17 Mo de taille de téléchargement, disponible gratuitement sur le Microsoft Store.

2. J’aimerais que vous soyez ici

Vous manquez de voyager en ces temps difficiles ? Alors ce thème est l’un des meilleurs choix pour vous. Wish You Were Here est livré avec neuf images époustouflantes de différents endroits, et toutes ces photos sont capturées en résolution 4K. Ce thème utilise une texture sombre pour le menu Démarrer et d’autres applications. En termes de coloration, cela apportera un accent de couleur bleu foncé à votre bureau Windows 11. Vous pouvez le télécharger librement depuis Store, il nécessite 29 Mo de données pour le téléchargement.

3. Voyage vintage

Si vous êtes une personne comme moi, qui aime les voitures et les vélos vintage, alors vous aimerez certainement ce thème. Le Vintage Journey est tout au sujet des vieilles voitures classiques. Le thème propose quinze clichés époustouflants de voitures classiques des années 20, 30, 40 et 50. Tous ces clichés sont en résolution 4K. C’est l’un des meilleurs thèmes Windows 11 que vous pouvez télécharger gratuitement à partir de la boutique Microsoft. Ce thème utilise une coloration claire pour l’arrière-plan et la coloration par défaut de Windows pour l’accent.

4. Thème macOS Venture pour Windows 11

macOS Ventura est la dernière version de macOS disponible pour les utilisateurs Apple sur MacBook. Heureusement, les développeurs apportent le goût de macOS Ventura à Windows 11 en publiant un thème. Le thème apporte les icônes macOS Ventura, le dock, l’habillage à l’explorateur de fichiers, la recherche, etc. Oui, le thème macOS Ventura met également à jour la barre des tâches Windows 11 et la déplace vers le haut comme disponible sur macOS. Si vous voulez goûter le skin MacBook sur votre ordinateur portable Windows, vous pouvez essayer ce skin.

5. Dans le ciel

Juste au cas où vous manqueriez les longs vols de nuit, alors Up in the sky est le meilleur choix pour vous. Microsoft regroupe ce thème avec seize prises de vue haute résolution de la piste, des prises de vue aériennes, des prises de vue depuis la fenêtre de l’avion, etc. C’est encore un autre thème utilisant un fond clair pour le menu Démarrer et un accent bleu-gris pour les applications et les paramètres. Vous pouvez télécharger ce thème à partir du Microsoft Store en dépensant 14 Mo de données.

6. Rétrospective de Windows

Le cinquième thème de la liste des meilleurs thèmes pour Windows 11 est le retour en arrière de Windows. Comme son nom l’indique, le thème revient pour rafraîchir vos vieux souvenirs. Il contient des images de l’ancien PC de Microsoft, un fond d’écran de lecteur de disquette reconstruit, etc. La meilleure partie, ce thème est conçu et publié exclusivement par Microsoft et il est disponible gratuitement en téléchargement sur le Windows Store. Donc, si vous êtes un fan de Windows, assurez-vous d’essayer le thème Windows Throwback. Il ne pèse que 11 Mo et adopte la texture sombre pour le menu de démarrage.

7. Thème 3D

Les thèmes 3D sont maintenant populaires et beaucoup les préfèrent aux thèmes 2D. Nous avons donc un thème 3D pour vous dans la liste des meilleurs thèmes Windows 11 de 2023. Ce thème 3D est livré avec une collection de 17 fonds d’écran 3D qui donnent un aspect immersif sur le bureau. La principale raison de la popularité des thèmes 3D est ses fonds d’écran et il en existe de nombreux. Si vous souhaitez essayer des thèmes 3D sur votre Windows 11, consultez ce thème.

8. Voitures sombres

Dark Cars est un autre skin tiers que vous pouvez télécharger sur votre Windows 11. Ce thème est essentiellement destiné à ceux qui aiment les thèmes sombres et automobiles. Le thème Dark Cars contient 18 photos haute résolution de voitures et la plupart d’entre elles sont de couleur noire. La collection comprend des fonds d’écran de voitures de luxe de différentes marques et modèles, notamment Lamborghini, Audi, Aston Martin, Maserati, Lexus, BMW, Mercedes Benz, etc. Il s’agit d’un thème gratuit, vous pouvez donc l’installer facilement sur votre PC.

9. Peau douce et claire pour Windows 11

Pour ceux qui veulent un look minimal sur le bureau, nous avons Soft Light Skin, oui, c’est un thème tiers que vous pouvez charger sur votre ordinateur portable ou PC Windows 11 pour lui donner un nouveau look. Le thème a un fond d’écran dégradé clair pour l’arrière-plan, un accent de couleur rose pour les éléments de l’explorateur de fichiers, du menu Démarrer, de la barre des tâches, etc. Vous trouverez également des couleurs rouges et vertes dans les icônes de navigation et les styles de menu.

10. Le sorceleur

Si vous aimez les thèmes de jeux et de films, voici un thème pour Windows 11 qui représente les deux. The Witcher est un jeu populaire qui a été repris par les cinéastes pour créer une série Web dessus. Ce thème Windows 11 contient un total de 10 fonds d’écran de la série The Witcher avec Henry Cavill. Malheureusement, le thème ne change pas les icônes et le curseur, mais vous pouvez toujours utiliser des packs de skins personnalisés pour cela.

11. Thème Groot

Si vous êtes un fan de Baby Groot qui est un personnage de bande dessinée Marvel. Bien que ce thème concerne le Groot, vous trouverez la majorité des fonds d’écran de Baby Groot. Oui, le même Baby Groot de Guardian of the Galaxy. Il est adorable et ce thème rendra votre bureau adorable. Dans ce thème Windows 11, il y a 15 fonds d’écran dans la collection. Si vous aimez ce personnage, vous pouvez télécharger ce thème en utilisant les liens donnés.

12.Fortnite

Un jeu qui a changé beaucoup de choses depuis sa sortie. C’est un jeu de bataille royale qui teste également les compétences de construction. Si vous êtes également un fan de Fortnite, vous voudrez peut-être essayer le thème Fortnite pour Windows 11. Le thème Fortnite pour Windows 11 est livré avec 15 fonds d’écran du jeu et a l’air cool sur le bureau. Découvrez le thème Fortnite et profitez de Fortnite même lorsque vous ne jouez pas au jeu.

13. Fonds d’écran Gears POP

Si vous aimez le design Funko des personnages de jeux, de bandes dessinées ou de films, nous avons un thème pour votre PC Windows 11. Le thème s’appelle Gear et est disponible sur Microsoft Store. Oui, c’est du Gears of War dans le style Funko. Les personnages des fonds d’écran du thème ressemblent à de jolies figurines d’action. Il a des fonds d’écran du général RAAM et d’un chat ensemble, Marcus et Boomer travaillant ensemble, et plus encore. Découvrez le thème Gear pour Windows 11.

14. Beauté de la Grande-Bretagne 2 par Sean Byrne

Le prochain thème de notre liste représente la beauté de la Grande-Bretagne. Il contient treize belles images, la collection comprend des images de la Tamise, du Surrey, de la baie de Cardigan, etc. Ces fonds d’écran sont basés sur des images prises par le photographe Sean Byrne. Le thème Beauty of Britain 2 utilise une couleur bleu clair sur le système Windows 11. Ce thème ne pèse que 12 Mo et vous pouvez le récupérer sur le Microsoft Store.

15. Thème Windows 11 minimaliste de Batman

Comme son nom l’indique, le thème Batman est le prochain choix dans la liste des meilleurs thèmes Windows 11. Il s’agit d’un autre thème tiers qui contient 15 photos de haute qualité, y compris un tas de fonds d’écran sombres. La meilleure partie de ce thème est qu’il a une variété d’arrière-plans minimaux que vous pouvez utiliser pour créer une configuration de bureau propre. Tout comme les autres thèmes, vous pouvez librement installer le thème Batman Minimalist sur votre PC Windows.

16. Structures architecturales PREMIUM

Comme son nom l’indique, l’Architectural Structures PREMIUM revêt un bouquet de bâtiments d’architecture moderne. Le thème propose 9 images 4K premium et utilise la palette de couleurs bleues par défaut de Windows 11 sur l’ensemble du système. Par défaut, le thème acquiert le mode sombre, vous pouvez le convertir en mode clair si vous le souhaitez. Comme tous les autres thèmes énumérés ci-dessus, vous pouvez également le télécharger à partir du Microsoft Store, il nécessite 25 Mo de données.

17. Lueur des vacances d’hiver

Vous cherchez un thème d’hiver cool? Winter Holiday Glow est le thème suivant dans la liste des meilleurs thèmes Windows 11. Le thème comporte 9 images impressionnantes, toutes ces images sont en résolution 4K. Par défaut, ce thème opte pour le mode clair, mais certaines images semblent stupides en mode sombre, assurez-vous d’essayer ce thème. Il utilise une palette de couleurs rouges pour le menu Démarrer, la barre des tâches et d’autres éléments. Winter Holiday Glow pèse environ 16 Mo.

18. Couleur Pantone de l’année 2022

Il y a quelques jours à peine, Microsoft a publié le thème Pantone Color of the Year 2022 sur le Microsoft Store. Le partenariat entre Microsoft et Pantone apporte un tas de nouveaux papiers peints dans sa gamme de fleurs. Les fonds d’écran sont vraiment impressionnants, il y a un total de 4 images fournies avec ce thème, toutes sont en résolution 4K. Il utilise la couleur Indigo sur l’ensemble du système d’exploitation, vous pouvez le télécharger à partir du Microsoft Store, c’est un petit thème.

Comment appliquer un thème dans Windows 11

L’application de ces thèmes est aussi simple que l’application des thèmes par défaut disponibles dans Windows 11. Oui, ces thèmes mentionnés ci-dessus sont disponibles dans la section Thèmes de l’application Paramètres, vous pouvez simplement ouvrir l’application Paramètres, puis vous rendre dans la section Personnalisation, puis Thèmes. Vous pouvez maintenant choisir n’importe quel thème que vous souhaitez utiliser sur votre PC.

La liste des meilleurs thèmes pour Windows 10 comprend la plupart des thèmes du Microsoft Store. Microsoft Store a un tas de thèmes incroyables. Mais ce sont ceux qui ont de bonnes critiques et de superbes images d’arrière-plan. C’est tout à propos de la liste des meilleurs thèmes pour Windows 11 de 2023.

