Vous avez un nouvel iPhone ? Voici une méthode suggérée pour organiser vos applications iPhone

Il existe probablement presque autant de façons d’organiser vos applications iPhone qu’il y a d’utilisateurs d’iPhone, et la plupart d’entre nous en ont probablement expérimenté plusieurs. Mais plus de huit ans plus tard, j’utilise toujours une méthode que j’ai essayée pour la première fois en 2013 (cette taille d’écran ! ces icônes !).

Au lieu d’organiser mes applications en fonction de ce qu’elles font, je les organise en fonction de l’endroit où je me trouve lorsque je les utilise….

Pendant un bon moment, j’ai pensé que j’avais la manière la plus logique d’organiser mes applications : par catégorie. Par exemple, j’avais un tas d’applications de chat dans un dossier appelé, assez imaginativement, Chat. L’appareil photo et d’autres applications liées à la photographie se trouvaient dans un dossier appelé Photographie. Etc.

Mais à mesure que le nombre d’applications augmentait, il est arrivé un moment où les fissures de cette approche ont commencé à se manifester. Tout d’abord, il y avait la question de se rappeler comment j’avais catégorisé une application. Lorsque j’ai commencé à utiliser Dropbox, par exemple, c’était presque exclusivement pour un usage professionnel, donc il est allé dans un dossier Business. Plus tard, cependant, il est devenu un outil beaucoup plus général.

Deuxièmement, bien qu’un tas d’applications puissent appartenir à la même catégorie, cela pourrait regrouper des applications que j’utilisais tout le temps avec des applications que je n’utilisais presque jamais. Par exemple, j’ai beaucoup utilisé GarageBand (pour faire semblant de savoir jouer d’un instrument…), et c’était dans le même dossier Divertissement que Kindle, que je n’utilisais que si j’avais oublié de prendre mon physique Kindle en voyage.

Pour être clair, j’utilise toujours des dossiers classés, mais uniquement pour les applications que je n’utilise presque jamais. Les applications que j’utilise fréquemment sont organisées par occasion d’utilisation.

Organisez vos applications iPhone par contexte/lieu

Par exemple, j’ai des applications que j’utilise tout le temps à la maison. Bien que mon Mac soit mon appareil principal lorsque je suis assis à mon bureau, le soir, je suis plus susceptible d’utiliser mon iPhone pour simplement consulter mes e-mails ou écouter de la musique.

Il existe d’autres applications que j’utilise presque exclusivement lorsque je suis en déplacement. Nouvelles de la BBC et Le gardien, par exemple, ce sont des applications d’actualités que j’utilise pour suivre rapidement le monde lorsque je suis en déplacement, tandis qu’à la maison, j’utilise le site Web sur mon Mac. WordPress sur mon téléphone est un autre exemple d’application que je n’utilise que lorsque je suis mobile – utilisée lorsque je trouve une idée pour un article que je veux écrire, et je crée simplement un nouveau message pour noter quelques notes que je peux utiliser comme une invite lorsque je suis assis à mon bureau.

La troisième grande catégorie pour moi est le voyage. Lorsque je suis dans un autre pays, j’utilise largement des applications comme Google Translate et Revolut (utilisées parce que la carte donne le meilleur taux de change, et j’utilise l’application pour geler la carte entre les utilisations). Il y a aussi des applications que je n’utilise que dans un pays spécifique, comme l’application Western Union pour m’envoyer de l’argent à Buenos Aires – j’ai donc un sous-dossier pour cela, étant donné que j’ai maintenant pris l’habitude d’y passer un mois par an.

J’ai donc effectivement trois écrans d’accueil :

Chacun d’eux a les principales applications que j’utilise dans chacune de ces situations, avec le Dock utilisé pour les applications clés que j’utilise partout.

Bien sûr, on peut affirmer qu’il n’y a pas du tout besoin d’organiser les applications : collez simplement celles que vous utilisez le plus sur l’écran d’accueil, puis utilisez la recherche pour tout le reste.

J’ai tendance à utiliser la recherche d’applications qui sont soit utilisées hors contexte (par exemple, pour accéder à une application de voyage pendant que je suis à la maison), soit une application utilisée si rarement qu’elle se trouve dans l’un de mes dossiers classés. Mais je trouve toujours que c’est une expérience plus fluide d’avoir un accès instantané aux applications que je suis le plus susceptible d’utiliser dans n’importe quelle circonstance donnée.

Comment organisez-vous vos applications iPhone ? Merci de partager votre approche sur nos réseaux sociaux.

Photo : Marten Björk/Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :