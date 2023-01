Fumito Ueda (The Last Guardian) vise à annoncer son nouveau jeu au cours de cette 2023

Après un long moment sans rien savoir du nouveau projet de Fumito Ueda, il semblerait que 2023 soit l’année choisie par le créateur japonais pour révéler sur quoi il a travaillé toutes ces années depuis le lancement de The Last Guardian, en 2016. Ueda, également le créateur de classiques tels que ICO ou Shadow of the Colossus, a déjà clairement indiqué qu’il aime prendre les choses facilement, il faut donc toujours être patient avec lui.

Ce sera l’année de Fumito Ueda

Son propre studio, GenDesign, qu’il a fondé lorsqu’il a quitté Sony avant même le lancement de The Last Guardian, a publié sur les réseaux sociaux un message de vœux du Nouvel An dans lequel on entrevoit que dans les mois à venir, nous pourrons en savoir plus sur Ueda. nouveau jeu. Dans cette publication, ils assurent que ce 2023 sera « enfin une année où il y aura beaucoup à dire ».

« Nous travaillons dur pour faire de cette année une excellente année pour vous, alors restez à l’écoute », a-t-il déclaré. Pour cette raison, ce sera le premier jeu GenDesign, formé en 2014 par Ueda et des vétérans de Team ICO, le studio Sony responsable du jeu qui donne son nom au studio et Shadow of the Colossus, qui a eu un remake fantastique en 2018 par Bluepoint Games. .

Les félicitations sont également accompagnées d’une illustration qui, connaissant le style d’Ueda, pourrait bien être de l’art conceptuel pour son nouveau projet, mais pour l’instant tout ce que nous pouvons faire est de spéculer dessus.

Ce jeu sera également l’un des premiers publiés par Epic Games Publishing, qui après avoir conclu divers accords pour l’exclusivité temporaire de certaines versions PC dans Epic Games Store, s’est finalement lancé dans l’aventure de publier ses propres jeux. Celui de Gen Design en fera partie, mais aussi le prochain jeu de Remedy Entertainment et Playdead, créateurs de Limbo et Inside.