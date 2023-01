Les meilleurs GPU : mise à jour début 2023

En ce qui concerne les cartes graphiques, nous allons en profondeur. Année après année, nous testons des dizaines de GPU de Nvidia, AMD (et aussi Intel) pour voir lesquels valent votre argent et lesquels sont morts à l’arrivée.

Pour faciliter un peu le processus de choix d’une nouvelle carte graphique, le guide des meilleurs GPU de Netcost-security.fr est destiné à répondre à une question simple : étant donné un budget spécifique, quelle est la carte graphique que vous devriez acheter ?

Au cours de la dernière année, nous avons vu beaucoup de nouvelles versions de cartes graphiques, mais très peu d’entre elles ont été passionnantes, ce qui a entraîné une situation où le produit qui craint le moins est le gagnant. Il existe quelques modèles qui sont tombés en dessous du PDSF pour finalement devenir des offres décentes, tandis que d’autres sont encore massivement trop chers, mais peuvent offrir des performances incroyables.

Donc, selon votre point de vue, vous pourriez dire que vous en avez pour votre argent. Nous allons commencer par le bas et remonter la chaîne alimentaire…

Niveau d’entrée : environ 200 $

AMD Radeon RX 6600 ou Radeon 6650 XT

Pour 200 $ ou moins, il n’y a pas beaucoup d’options GPU, et certainement très peu de bonnes. Un très mauvais exemple serait la Radeon 6500 XT, qui a été lancée en janvier 2022 avec un modèle de 4 Go censé coûter 200 $, mais en raison des problèmes d’offre et de demande, elle a commencé à se rapprocher de 300 $ et plus.

Aujourd’hui, il peut être acheté pour 160 $ ​​et parfois moins que cela, mais en réalité, ce GPU appartient franchement à un segment inférieur à 100 $. En effet, pour 60 $ de plus, vous pouvez vous procurer une Radeon RX 6600 et bien que ce soit une prime de prix d’environ 40 %, la 6600 est en moyenne 80 % plus rapide à 1080p.

La Radeon RX 6600 prend également en charge l’encodage vidéo, plus de deux sorties d’affichage, deux fois la bande passante PCIe et peut produire plus de 60 ips dans les titres AAA modernes en utilisant des paramètres de qualité raisonnables à 1080p. Donc, pour environ 200 $, la Radeon RX 6600 est votre meilleure option de carte graphique.

Si vous pouvez pousser le budget plus près de 300 $, la Radeon 6650 XT est également une excellente option, pour 20 % de plus que le modèle vanille, vous obtenez 20 % de performances en plus.

Il n’y a pas d’alternative GeForce digne de considération à ce prix. Le RTX 3050 coûte toujours au moins 260 $, ce qui le rapproche du 6650 XT, ce qui est un problème étant donné que le RX 6600 ordinaire détruit directement le 3050, offrant plus de 20% de performances en plus en moyenne, tout en coûtant moins cher.

GPU grand public à 400 $ :

GeForce RTX 3060 Ti ou Radeon RX 6750 XT

Pour ceux d’entre vous qui ont environ 400 $ à dépenser pour une carte graphique, Nvidia commence à devenir compétitif. Dans cette gamme de prix, les meilleures options incluent les GeForce RTX 3060 Ti et Radeon RX 6700 XT et 6750 XT.

La Radeon 6750 XT est environ 5 % plus rapide que la 6700 XT, donc si le prix est similaire, autant opter pour le modèle actualisé. À l’heure actuelle, le 6750 XT est généralement environ 10% plus cher, ce qui rend la valeur d’origine meilleure, donc notre recommandation serait alors pour le 6700 XT, alors vous pouvez l’overclocker et obtenir les performances 6750 XT gratuitement.

Alternativement, la GeForce RTX 3060 Ti peut être achetée pour un peu plus de 400 $, ce qui est similaire au 6750 XT en termes de prix, mais pire en ce qui concerne l’équation de valeur car elle coûte 15% de plus que la 6700 XT et est ~ 5% plus lent en moyenne. Vous envisagez également environ 330 $ pour le RTX 3060 standard, ce qui entraîne un coût par image similaire à celui du 3060 Ti. Le problème avec le RTX 3060 est que si vous dépensez 10 % de plus sur le 6700 XT, vous obtiendrez environ 35 % de performances en plus.

En d’autres termes, le RTX 3060 Ti est le premier produit GeForce où nous commencerions à envisager l’achat. L’avantage de Nvidia sur AMD à ces niveaux de performances inférieurs est limité. À notre test, les performances de traçage de rayons ne sont pas très utiles ici, donc le seul argument de vente clé serait DLSS, mais les options de mise à l’échelle des GPU Radeon s’améliorent en permanence.

Performances de milieu de gamme : 600 $ et plus

Radeon RX 6800 XT ou ???

La fourchette de prix entre 500 $ et 800 $ est difficile en ce moment et le temps d’achat a temporairement expiré. La sortie de la GeForce RTX 4070 Ti est imminente et ce nouveau GPU pourrait briser le segment s’il devenait disponible à près de 800 $, entraînant potentiellement une baisse des prix de tous les anciens modèles, ce qui serait formidable.

À ce jour, la plupart des bonnes affaires sur les cartes graphiques Radeon RX 6800 et 6800 XT ont été conclues. Au moment de la rédaction, les sites de ventes répertorient plusieurs 6800 XT pour entre 540 $ et 550 $, mais aucun n’est en stock, tandis que certains sites de ventes locaux ont entièrement supprimé les listes de 6800 XT. Si vous pouvez décrocher une Radeon 6800 XT pour environ 500 $, c’est une bonne affaire, mais bien plus que cela et nous ne nous dérangerions pas.

Pendant ce temps, la GeForce RTX 3070 commence plus près de 600 $, mais nous les transmettrions. À notre test, les RTX 3070 devraient être plus proches de 400 $ à ce stade. Il en va de même pour le RTX 3070 Ti, qui a un prix demandé de 700 $, ce qui n’a aucun sens pour un certain nombre de raisons – peut-être aucune plus grande que la terrible valeur Radeon RX 7900 XT ne coûte que 200 $ de plus – moins de 30% prime de prix, pour plus de 60% de performances en plus.

C’est la même histoire avec RTX 3080 – c’est trop cher, donc fondamentalement, le seul GPU de la série GeForce 30 dans lequel il vaut la peine d’investir en ce moment est le 3060 Ti, tout le reste est mort en dehors de quelques offres limitées ici et là. La meilleure valeur que vous puissiez trouver sur un GPU haut de gamme était le 6800 XT, 6900 XT ou 6950 XT, mais malheureusement, ces offres se sont épuisées pour faire place aux GPU de nouvelle génération. Nous devons juste espérer qu’ils ne sucent pas autant que les 7900 XT et RTX 4080.

La terrible marque de 1 000 $ et plus

GeForce RTX 4080 contre Radeon RX 7900 XTX

En parlant de GPU de nouvelle génération, si vous êtes prêt à dépenser 1 000 $, ou un peu plus que cela, voici vos options : la Radeon RX 7900 XT à 900 $, un prix qui n’est pas actuellement en stock, la Radeon RX 7900 XTX à 1 000 $, ce qui serait plutôt décent mais introuvable en dehors des prix des scalpeurs, et la GeForce RTX 4080 qui peut parfois être trouvée au PDSF de 1 200 $, mais est souvent plus proche de 1 300 $.

Nous avons tendance à croire que la Radeon RX 7900 XTX est la meilleure offre ici, en supposant que vous puissiez la trouver au PDSF de 1 000 $. Franchement, nous ne sommes pas très impressionnés par aucune des options … le RTX 4080 est de mauvaise qualité et le 7900 XTX peut sembler être une meilleure affaire – et selon vos préférences, cela pourrait être – mais les performances RT plus faibles, une mise à l’échelle inférieure en termes de qualité d’image et de prise en charge du jeu, ainsi qu’une consommation d’énergie plus élevée et de nombreux bugs de driver signifient que le XTX doit coûter au moins 200 $ de moins.

Ce que vous faites ici est difficile à dire. De toute façon, vous ne pouvez pas vraiment acheter le 7900 XTX et le RTX 4080 est au-dessus du PDSF, alors autant attendre. Laissez les premiers utilisateurs et les fanboys les acheter, laissez le marché se refroidir, puis concluez un accord. Nous ne sommes pas très attachés à l’un de ces GPU aux prix actuels et ne nous soucions pas de discuter lequel est le meilleur parmi les mauvais.

1 600 $ + pour un GPU phare

Nvidia GeForce RTX 4090

Le roi du mauvais groupe est le GeForce RTX 4090, un produit que nous ne pouvons pas décider si nous aimons ou détestons. Oui, à 1 600 $, c’est super cher, mais le marché fixe le prix et Nvidia a déterminé que les joueurs sont prêts à payer cela et plus pour des performances optimales, alors nous y sommes…

On peut se plaindre du prix des GPU haut de gamme toute la journée, mais finalement ça ne changera rien si les gens continuent à les acheter, et à les acheter, en masse semble-t-il. À l’heure actuelle, il n’y a pas un seul RTX 4090 chez la plupart des sites de ventes, la plupart des magasins proposant plusieurs marques et modèles différents et aucun d’entre eux n’est en stock – même celui d’Asus ROG Strix qui se vend 2 000 $.

Le RTX 4090 remporte par défaut la catégorie GPU haut de gamme ultime. Il n’y a pas de concurrence d’AMD, il offre environ 25 % de performances en plus que le 7900 XTX, et bien qu’il puisse coûter 60 % de plus au PDSF, les joueurs qui veulent le meilleur semblent plus qu’heureux de payer la prime. Avec les 4090 et 7900 XTX en rupture de stock en ce moment, il est difficile d’imaginer que les prix des meilleurs GPU chutent de si tôt.

|||

Alors que nous commençons une nouvelle année, nous sortons d’une période où les joueurs se réjouissaient de pouvoir enfin acheter à nouveau des cartes graphiques, pour finir déçus une fois qu’ils le pouvaient.

C’est du moins l’histoire de l’acheteur conscient de la valeur moyenne à élevée. Pour ceux qui recherchent le meilleur des meilleurs, ce fut une sortie assez excitante avec la sortie du RTX 4090 à couper le souffle.

Nous avons également vu un certain nombre de GPU Radeon abordables tels que le Radeon RX 6600 chuter bien en dessous de leur PDSF comme un point positif. Dans les semaines et les mois à venir, nous nous attendons à voir arriver des versions de milieu de gamme à haut de gamme de nouvelle génération, telles que le RTX 4070 Ti fortement divulgué et, espérons-le, le compteur d’AMD avec quelque chose comme une Radeon RX 7800 XT, donc la guerre du GPU semble devrait chauffer en 2023.