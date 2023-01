Nous sommes en 2023, Instagram devrait faire une application iPad

Mis à jour avec amour chaque année depuis 2018…

Malgré tous les efforts de Meta pour le tanker, Instagram est resté une destination populaire loin de Facebook et Twitter. Il y a quelque chose dans les contraintes du partage de photos et de vidéos qui semble plus sain. Instagram est également une application iPhone de douze ans – elle a été lancée la même année que l’iPad. À l’approche de 2023, le refus de créer une version iPad qui ne soit pas seulement le Web reste un casse-tête.

Applications iPad créées par Instagram

C’est tellement logique. Instagram est fantastique pour partager nos photos et vidéos préférées, et les iPads sont merveilleux pour apprécier les deux. Les stories Instagram sont même délicieuses (bien qu’elles aient été arrachées à Snapchat). Et IGTV était un raté, mais une version tablette aurait été bien si ce n’était pas le cas !

Facebook et Instagram savent que l’iPad existe. Facebook fait un travail semi-correct ou prend en charge Facebook et Messenger sur l’iPad, et Instagram a même créé deux applications d’appareil photo pour iPad – Hyperlapse et Boomerang – mais pas, vous savez, l’application principale.

(L’application de mise en page d’Instagram est également très agréable. Je vois que beaucoup de gens utilisent des alternatives gratuites financées par la publicité avec des filigranes sur le collage. Passez à la mise en page même si vous ne souhaitez pas publier sur Instagram.)

Instagram a tué les applications iPad

L’absence d’une application Instagram dédiée pour iPad était autrefois une opportunité pour les développeurs.

Bons moments, API Instagram, bons moments

Retro pour Instagram était une excellente solution, par exemple, mais Instagram a changé son API qui a permis aux développeurs d’accéder au service dans leurs applications. Instagram a tué le marché des alternatives d’applications iPad sans créer le sien.

Les applications Web ne sont pas des applications

Un argument est que « l’application Web progressive » sur le site Web d’Instagram est assez bonne si vous l’enregistrez sur votre écran d’accueil. C’est bien, mais les applications natives peuvent tout simplement faire plus.

Vous pouvez également exécuter la version iPhone dans une fenêtre comique en boîte aux lettres ou la mettre à l’échelle au détriment de la fidélité de la résolution, mais il n’y a pas de prise en charge du paysage et de nombreux iPads sont désormais connectés aux claviers. [Update: iPadOS 15 makes Instagram (and other iPhone-only apps) a little less frustrating]

Ceci, mais en tant que véritable application, serait mieux que ce que nous avons maintenant

Il y a une meilleure façon

Un autre argument contre Instagram pour iPad est qu’il s’agit d’un problème de technologie héritée : la qualité des photos peut être trop faible pour être correctement présentée sur l’écran d’une tablette. Je ne sais pas, cela pourrait être un argument hérité maintenant. Tant de temps a passé…

Si c’est le cas, c’est un problème qui pourrait facilement être contourné ! Instagram pourrait envoyer une grille de photos et même mélanger des publicités entre les deux ! Écran plus grand, plus de publicités ! C’est mon meilleur pitch sur Instagram.

Ce concept génial de Parker Ortolani est un autre excellent exemple de la façon dont Instagram pourrait adapter son application iPhone pour l’iPad sans perdre la fidélité visuelle sur grand écran. J’adorerais m’asseoir et parcourir des photos et des vidéos sur Instagram pour iPad dans une mise en page dense avec une résolution native comme celle-là.

Je ne pense pas qu’il y ait d’espoir pour le retour du filtre Gotham, mais je suis optimiste sur le fait qu’Instagram pour iPad doit être au coin de la rue. Maintenant que la vidéo et la messagerie et les histoires et les appels vidéo de groupe et le talkie-walkie et des centaines d’autres fonctionnalités sont désormais disponibles grâce à la décision d’Instagram de concurrencer agressivement Snapchat, Instagram pour iPad doit être le prochain sur la liste, n’est-ce pas ? Peut-être? Avec un peu de chance…

Ce qu’Instagram a fait l’année dernière au lieu de créer une application iPad

Et je parie qu’ils n’ont même pas commencé à travailler sur la version casque de réalité mixte Apple d’Instagram…

