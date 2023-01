Résolutions techniques pour lancer 2023 : faites pivoter les sauvegardes, exportez des photos depuis iCloud, testez des outils d’auto-hébergement, etc.

Alors que nous entamons 2023, c’est le bon moment pour commencer à réfléchir aux résolutions technologiques pour l’année à venir. Ces résolutions peuvent nous aider à rester organisés, sécurisés et à jour avec les dernières technologies. Voici quelques résolutions technologiques pour 2023 que j’envisage pour l’année à venir.

Effectuez des sauvegardes hebdomadaires de Time Machine et faites pivoter les disques

L’une des résolutions techniques les plus importantes que vous puissiez prendre est de sauvegarder régulièrement vos données. Time Machine est un excellent outil pour cela, car il vous permet de créer facilement des sauvegardes des données de votre Mac. Cependant, il est important de ne pas oublier de faire pivoter vos disques Time Machine, car ils peuvent tomber en panne ou être endommagés avec le temps. En faisant pivoter vos disques, vous pouvez vous assurer que vous disposez toujours d’une sauvegarde fiable en cas d’urgence. J’ai eu du mal avec cela en 2022 car j’avais 90% de mes affaires en stockage (y compris mon disque), mais j’en ferai une bonne habitude en 2023. Si vous avez besoin d’un nouveau disque Time Machine (ou d’un deuxième), voici un excellente option USB-C.

Continuez à penser aux sauvegardes hors site/dans le cloud

En plus de faire des sauvegardes régulières de vos données, c’est aussi une bonne idée d’avoir une sauvegarde hors site en cas de catastrophe naturelle, incendie, fuite d’eau, vol, etc. Il existe un certain nombre de fournisseurs de stockage en nuage qui offrent des services de sauvegarde, ou vous pouvez utiliser un périphérique de stockage physique comme un disque dur externe et le stocker dans un endroit sûr, loin de chez vous ou de votre bureau. J’utilise actuellement Backblaze sur mon Mac et mon serveur Plex sous Windows 11, et je ne peux pas dire assez de bonnes choses sur le prix ou les performances. Voici un rappel : les services comme iCloud ou Google Drive ne sont pas des sauvegardes. Ce sont des outils de synchronisation – une véritable sauvegarde est une sauvegarde à sens unique.

Continuer à expérimenter l’auto-hébergement

L’auto-hébergement fait référence à la pratique consistant à héberger votre propre site Web ou serveur plutôt que d’utiliser un fournisseur tiers. L’auto-hébergement présente de nombreux avantages, notamment un meilleur contrôle de vos données et la possibilité de personnaliser votre configuration. Des outils comme Umbrel facilitent la configuration et la gestion d’un serveur auto-hébergé, et explorer cette option peut être une résolution technique enrichissante pour l’année à venir. J’utilise actuellement mon propre nœud bitcoin et j’héberge un relais TOR.

J’investis actuellement beaucoup de temps dans le nouveau protocole Nostr, et cela devient un élément clé de ma vie technologique. Je suis préoccupé par la dépendance aux plates-formes pour une grande partie de notre informatique depuis un certain temps, et je suis reconnaissant qu’à la fin de 2022, nous ayons vu un mouvement massif et une concentration sur les protocoles. Le Web a été construit sur des protocoles comme IMAP, SMTP, HTTP, etc., et je veux voir Nostr devenir un protocole clé pour la prochaine décennie. Jack Dorsey a récemment fait don de 14 bitcoins aux principaux développeurs de Nostr.

Nostr est un protocole décentralisé qui vise à créer un réseau mondial de partage de données résistant à la censure, en mettant l’accent sur l’amélioration des médias sociaux. Il ne repose pas sur un serveur central unique, mais permet plutôt à tous les utilisateurs d’exécuter leur propre client. À l’aide de ce client, les utilisateurs peuvent publier du contenu en écrivant un article, en le signant avec leur clé privée et en l’envoyant à d’autres serveurs pour relais. Ces serveurs, appelés « relais », sont chargés de transmettre le message aux autres participants du relais. Les utilisateurs peuvent choisir de faire confiance à un ou plusieurs relais avec leurs données. Dans le cas où les informations d’un utilisateur sont supprimées ou si ses diffusions sont bloquées par des relais complices, l’utilisateur a la possibilité d’exécuter son propre relais. Les utilisateurs censurés par certains relais peuvent même démarrer leur propre réseau de relais et partager des données entre eux pour créer un réseau solide de diffusion de leur contenu. Consultez ce site pour une collection de projets construits au-dessus de Nostr.

Assurez-vous que les photos iCloud sont exportées mensuellement hors de Photos.app et dans des formats de fichier normaux

Si vous utilisez iCloud Photos pour stocker et synchroniser vos photos et vidéos, il est important de ne pas oublier de les exporter périodiquement hors de l’application Photos et dans des formats de fichiers normaux. Cela peut vous aider à vous assurer que vous disposez d’une copie de vos photos et vidéos dans un format facilement accessible et portable. Exporter vos photos sur une base mensuelle est un bon moyen de rester organisé et de vous assurer d’avoir toujours une sauvegarde de vos souvenirs. J’utilise actuellement PhotosTakeOut pour exporter mes photos sur mon serveur Plex qui sont ensuite sauvegardées par Backblaze. En faisant cela régulièrement, je limite mon verrouillage à Apple si jamais je voulais m’éloigner de ses services.

Enquêter sur les mots de passe qui doivent être changés

Une autre résolution technique importante consiste à revoir et à mettre à jour régulièrement vos mots de passe. Cela peut aider à protéger vos comptes et vos données contre l’accès par des personnes non autorisées. Commencez par identifier les mots de passe que vous utilisez le plus et envisagez d’utiliser un gestionnaire de mots de passe pour vous aider à créer des mots de passe forts et uniques pour chaque compte. Étant donné que j’utilise actuellement 1Password pour gérer mes mots de passe, j’utiliserai la fonction WatchTower pour m’aider à trouver les mots de passe qui doivent être modifiés.

Assurez-vous que j’utilise l’authentification multifacteur partout où elle est prise en charge

L’authentification multifacteur (MFA) est une fonctionnalité de sécurité qui vous oblige à fournir une forme d’authentification supplémentaire avant de pouvoir accéder à un compte ou à un service, qui peut inclure des éléments tels qu’un code à usage unique envoyé à votre téléphone ou une analyse biométrique. MFA peut fournir une couche de protection supplémentaire pour vos comptes, c’est donc une bonne idée de l’activer partout où il est disponible. Vous pouvez utiliser des outils comme 1Password, Google Authenticator ou Authy pour générer les codes.

Supprimer les applications et les services que vous n’utilisez plus

Au fur et à mesure que nous accumulons de plus en plus d’applications et de services, il est facile pour nos appareils de devenir encombrés et désorganisés, ainsi que pour nos informations personnelles. partout. Une solution technique pour l’année à venir pourrait consister à examiner les applications et les services que vous utilisez et à envisager de supprimer ceux dont vous n’avez plus besoin ou que vous n’utilisez plus. De nombreuses applications vous permettent de supprimer vos comptes depuis les applications, mais si ce n’est pas le cas, rendez-vous sur le site Web pour le savoir.

Cueillez et organisez les notes d’Apple Notes

Si vous utilisez Apple Notes pour stocker des notes, des idées et d’autres informations, il est judicieux de revoir et d’organiser périodiquement vos notes. Cela peut vous aider à rester organisé et à accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin. Envisagez de créer des dossiers ou des balises pour vous aider également à classer vos notes. Je sais que j’ai beaucoup de notes aléatoires de notre projet de construction de maisons, donc je veux bien les organiser. Un élément que je ferai en particulier est de documenter toutes nos couleurs de peinture dans une seule note Apple.

Expérimentez avec de nouvelles automatisations et scènes HomeKit

Lorsque nous avons emménagé dans notre nouvelle maison, j’ai complètement effacé toutes mes scènes et automatisations HomeKit existantes en créant un nouvel environnement HomeKit de marque. Cette année, je souhaite m’installer dans de nouvelles routines avec des scènes et des domotique dans HomeKit. Les automatisations vous permettent de définir des actions spécifiques en fonction de certains déclencheurs. Par exemple, vous pouvez configurer une automatisation pour éteindre toutes les lumières de votre maison lorsque vous verrouillez la porte d’entrée. Les scènes vous permettent de contrôler plusieurs appareils avec une seule commande. Par exemple, vous pouvez créer une scène « Bonjour » qui allume les lumières, démarre la machine à café et ajuste le thermostat à votre température préférée en même temps. Je prévois de regarder des stores alimentés par HomeKit pour notre salon et de créer des scènes de « film ». J’ai également récemment acheté un robot aspirateur Roborock S7MaxV Ultra, et j’ai hâte de bricoler avec les HOOB pour l’ajouter à HomeKit.

Conclure

Alors que nous accueillons la nouvelle année, nous sommes nombreux à prendre des résolutions et à fixer des objectifs pour l’année à venir. Si vous êtes un passionné de technologie, pourquoi ne pas envisager d’ajouter des résolutions axées sur la technologie à votre liste ? Quelles résolutions technologiques prévoyez-vous pour 2023 ? Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux!

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :