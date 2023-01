Returnal au passé. À quoi ressemblerait Elden Ring s’il était sorti sur PS1 ?

Alors que les sociétés de jeux vidéo continuent de proposer des remakes et des remasters, la communauté préfère miser sur les fameux démakes. Il s’agit de prendre un titre moderne et de le transformer en un titre beaucoup plus ancien. Elden Ring est l’une des œuvres qui a laissé le plus de récréations entre les mains des utilisateurs : nous l’avons vu comme un jeu Game Boy, Super Nintendo et maintenant c’est au tour de la première PlayStation (PSX). Elden Ring Édition PS1.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo suivante, il ne s’agit pas cette fois d’une recréation de la bande-annonce officielle, mais d’une section entièrement jouable, dans laquelle on assiste au combat contre Godfrey, l’un des derniers boss du jeu. De plus, on voit aussi le personnage explorer les alentours de la pièce dans laquelle on se bat (à Leyndell, la Capitale), collecter des objets et même ouvrir l’inventaire, totalement adapté du titre original pour parcourir un menu de n’importe quel jeu vidéo de les années 90, avec ses caméras fixes et son contrôle délicat. Juste par curiosité, on adorerait jouer comme ça !

Elden Ring est le GOTY 2022

La bataille entre le titre From Software et l’attendu God of War Ragnarok a été servie. Il était palpable dans l’atmosphère qu’ils seraient ceux qui se battraient pour le prix prisé du meilleur jeu de l’année 2022 lors de la cérémonie des Game Awards. Enfin, c’est l’aventure en monde ouvert de Hidetaka Miyazaki qui a sauté le pas. Ici vous pouvez voir tous les gagnants.

Et puisque nous parlons d’Elden Ring, nous vous rappelons qu’il est toujours disponible en dessous de son prix habituel. C’est la première fois que le jeu apparaît en vente, et jusqu’à la semaine prochaine, vous pouvez l’obtenir sur PC, Ps5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox Series S avec une remise de 30% sur toutes ses éditions.

Source | Elden Ring Édition PS1 sur YouTube