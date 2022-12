Meilleurs vrais écouteurs sans fil de 2022 : Anker, Sennheiser, Sony, Beyerdynamic, et plus

Tout au long de 2022, nous avons passé en revue une collection des derniers vrais écouteurs sans fil. Y compris un large éventail de marques, de facteurs de forme et de prix, nous avons choisi cinq de nos alternatives préférées aux offres propriétaires d’Apple, Google et Samsung. Y compris le nouveau Soundcore Liberty 4 d’Anker, les élégants Sennheiser Momentum 4 et certaines offres tout à fait uniques de Sony, vous trouverez tous les meilleurs écouteurs de 2022 décrits ci-dessous.

Pratique avec les meilleurs écouteurs de 2022

Le véritable marché des écouteurs sans fil a continué de devenir plus compétitif au cours des dernières années, et 2022 a poussé ce récit à l’extrême. Nous avons vu de plus en plus de marques se lancer dans la véritable action sans fil pour la première fois comme Marshall et Klipsch aux ajouts les plus récents comme Anker, Jaybird, et plus encore.

Au total, nous avons examiné 11 paires différentes de véritables écouteurs sans fil cette année, y compris tout, des pilotes quotidiens et des offres de qualité audiophile aux modèles ultra-abordables et haut de gamme. Nous avons également examiné quelques autres sur lesquels nous n’avons finalement pas publié d’avis, y compris des regards de dernière minute sur certaines options de marques qui souhaitaient spécifiquement jeter leur chapeau dans le ring. Que vous recherchiez une solution plus rentable par rapport aux offres internes d’Apple, Google et Samsung, ou que vous souhaitiez simplement une solution plus indépendante de la plate-forme, 9to5Jouets’ Les meilleurs écouteurs de 2022 sont décrits ci-dessous.

Meilleurs pilotes quotidiens – Anker Soundcore Liberty 4 : 150 $

Pour commencer, nous avons la meilleure paire polyvalente de l’année. De tous les écouteurs que j’ai utilisés, la paire à laquelle je reviens sans cesse pour un usage quotidien doit être l’Anker Soundcore Liberty 4. Cela a été difficile de décider, mais après avoir continuellement mis en place les dix paires d’écouteurs que j’utilise ces derniers temps et voyant lequel je prendrais en sortant, le dernier d’Anker a atteint le sommet au 150 $ point de prix.

L’ensemble de fonctionnalités trouvé sur l’Anker Soundcore Liberty 4 est aussi complet que prévu et donne vraiment à tous les grands acteurs de l’espace une course pour leur argent. C’est la meilleure expérience globale pour le prix que j’ai trouvée, avec une qualité sonore décidée et un ANC robuste. Il existe également des fonctionnalités plus uniques telles que l’audio spatial et le suivi de la fréquence cardiaque. Sans oublier que la durée de vie massive de la batterie indique que je n’ai presque jamais à les recharger par rapport à certaines des autres options de ma rotation.

Vous pouvez pleinement comprendre pourquoi ce sont mes favoris dans la revue pratique que j’ai publiée après leur lancement en octobre.

Meilleur son – Sennheiser Momentum 3 : 196 $

Supprimez toutes les autres fonctionnalités, et l’aspect le plus important de toute paire d’écouteurs est la qualité du son. C’est certainement l’un des éléments les plus subjectifs de tout équipement audio, mais restez avec moi alors que je détaille pourquoi les nouveaux écouteurs Momentum 3 sont mes préférés de l’année. Je ne compte pas non plus le Beyerdynamic Xelento filaire avec son prix élevé de 1 000 $.

Dès la sortie de la boîte, ceux-ci arrivent parmi les écouteurs les plus équilibrés de cette année. Le réglage audio a un paysage sonore complet qui maintient les aigus, les graves et les médiums distincts tout en parvenant à éviter toute distorsion audio. Les basses sont également assez puissantes sans être trop puissantes, et l’application compagnon vous permet de régler cela si vous pouviez utiliser des graves plus ou moins percutants.

Tout cela se combine pour mériter au dernier Sennheiser le titre d’être ma paire d’écouteurs préférée pour basculer. Celles-ci ont toujours été mes préférées lorsque je veux juste sortir du monde et faire exploser des morceaux de Hiroyuki Sawano lourds de batterie ou vraiment ressentir les flux des dernières rimes fascinantes de Yung Gravy. Les Sennheiser Momentum 3 sont également l’une des meilleures paires d’écouteurs cette année, mais je vais laisser cette affirmation un peu plus en l’air. Mon test pratique détaille également ce à quoi vous pouvez vous attendre, sinon.

Le meilleur rapport qualité-prix – JBL Live Pro 2 : 75 $

La valeur est tout ici à 9to5Jouets, et si vous ne cherchez pas à débourser des sommes d’argent phares sur une nouvelle paire d’écouteurs, le meilleur rapport qualité-prix que j’ai écouté arrive parmi les derniers de JBL. Le nouveau Live Pro 2 de la marque est emballé dans l’un des boîtiers de charge les plus compacts du lot que nous envisageons aujourd’hui, offrant des fonctionnalités impressionnantes sans le prix habituel du lézard.

Ce sont facilement quelques-uns des écouteurs les plus complets du marché à l’heure actuelle, et le 75 $ le prix de vente n’en fait qu’un meilleur achat. Ils sont certainement un prix équitable au PDSF habituel de 150 $, mais la vente en fait vraiment un vol dans une mer d’autres écouteurs à plus de 100 $ qui manquent d’ANC et de certaines des autres fonctionnalités intéressantes trouvées sur ceux-ci. Si vous êtes à la recherche d’un joyau caché, je suis ici pour vous dire que votre quête devrait se terminer avec les écouteurs JBL Live Pro 2.

Le plus confortable – Beyerdynamic Free BYRD : 199 $

Le confort ne sera pas l’ensemble de fonctionnalités le plus important pour de nombreux utilisateurs, mais c’est un composant que j’apprécie de plus en plus en tant que personne qui brouille avec des écouteurs pendant des heures tous les jours ces derniers temps. Donc, parmi tous les bourgeons que j’ai utilisés cette année, je dois donner tout le crédit au Beyerdynamic Free BYRD. À l’origine examinés par notre propre Jordan plus tôt dans l’année, je les ai personnellement écoutés ces dernières semaines et j’ai adoré l’expérience.

Les embouts auriculaires sont aussi moelleux et confortables que vous trouverez sur le marché et portez cette paire d’écouteurs déjà de qualité supérieure jusqu’à un A+. Ceux-ci étaient en passe d’être la meilleure paire d’écouteurs au son sorti cette année, juste battus de justesse par les goûts des Momentum 3 que nous avons soulignés ci-dessus. Donc, si vous êtes à la recherche d’une offre qui semble à peine avoir quelque chose dans vos oreilles pour commencer, ne cherchez pas plus loin que le 199 $ point de prix.

Le plus unique – Sony LinkBuds : 148 $

De tous les écouteurs sortis en 2022, la plupart des modèles que j’ai écoutés étaient plus ou moins les mêmes. Certains donnent la priorité au son par rapport aux fonctionnalités ou mettent en œuvre des technologies plus innovantes pour se démarquer, mais vous envisagez toujours une paire assez standard de véritables bourgeons sans fil. Eh bien, toutes les paires, à l’exception de l’un des débuts les plus récents de Sony, que j’ai examiné de près en mars.

Lancés au début de l’année, les LinkBuds ont franchi une nouvelle étape audacieuse dans un monde où chaque marque offre une technologie en mode transparence sous une forme ou une autre. Au lieu de s’appuyer sur une combinaison de logiciels et de microphones intégrés, la paire de Sony prend la nouvelle voie d’avoir un pilote en forme d’anneau qui laisse physiquement le son dans vos oreilles.

Ce n’est certainement pas pour tout le monde, mais en tant que banlieusard quotidien du métro, je dois dire que pouvoir rester en phase avec son environnement a ses avantages. J’espère vraiment voir d’autres marques briser le moule en 2023 et proposer davantage de versions de niche dans l’espace des écouteurs, en particulier pour aider à secouer les grands acteurs comme Apple et Google. Les LinkBuds de Sony en sont le parfait exemple, et sont à tout le moins l’ensemble d’écouteurs le plus intéressant de l’année avec un 148 $ étiquette de prix.

