Liste de la RAM de l’iPhone : voici la quantité de mémoire dont dispose chaque modèle d’iPhone

Vous êtes curieux de savoir combien de RAM Apple a mis dans ses iPhones au fil des ans ou combien de mémoire votre iPhone actuel possède-t-il ? Bien que l’entreprise ne partage pas publiquement les informations, les détails de la mémoire apparaissent dans les démontages et à partir d’autres sources comme la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Lisez la liste complète de la RAM de l’iPhone pour connaître la quantité de mémoire fournie avec chaque modèle d’iPhone.

Apple ne publie ni ne met l’accent sur la RAM de l’iPhone pour un certain nombre de raisons. L’un des plus importants est que les performances de l’iPhone dépassent celles de la concurrence, comme les téléphones Android avec moins de RAM. Apple est capable de le faire car il fabrique à la fois le matériel et les logiciels et affine avec précision ses appareils pour qu’ils fonctionnent aussi efficacement et puissamment que possible.

Donc, dans l’ensemble, Apple se concentre sur ce que ses iPhones peuvent faire plutôt que sur les spécifications qui les alimentent.

Un exemple était en 2019 lorsque l’iPhone 11 Pro Max avec 4 Go de RAM a battu le Samsung Galaxy Note 10+ qui a 12 Go de RAM lors d’un test de vitesse. L’intégration étroite entre le matériel iPhone et iOS représentait plus d’une différence de mémoire de 8 Go. Il en va généralement de même pour les iPad et Mac par rapport aux tablettes et PC Android.

Avant de regarder, pouvez-vous deviner la quantité de RAM de l’iPhone d’origine ? ????

Ok, creusons dans la liste complète de la RAM de l’iPhone…

Liste RAM iPhone : Caractéristiques de la mémoire pour chaque iPhone

Remarque : un bug Apple News peut entraîner un affichage incorrect des informations ci-dessous. Lisez sur Netcost-security.fr.com pour tous les détails.

iPhone 14 Pro et 14 Pro Max RAM ? 6 Go (LPDDR5) RAM iPhone 14 et 14 Plus ? 6 Go (LPDDR4X iPhone 13 Pro et 13 Pro Max RAM ? 6 Go (LPDDR4X) iPhone 13 et 13 mini RAM ? 4 GO (LPDDR4X) RAM iPhone SE 3ème génération ? 4 GO (LPDDR4X) iPhone 12 Pro et 12 Pro Max RAM ? 6 Go (LPDDR4X) iPhone 12 et 12 mini RAM ? 4 GO (LPDDR4X) RAM iPhone SE 2ème génération ? 3 Go (LPDDR4X) iPhone 11 Pro et 11 Pro Max RAM ? 4 GO (LPDDR4X) RAM de l’iPhone 11 ? 4 GO (LPDDR4X) RAM de l’iPhone XR ? 3 Go (LPDDR4X) RAM iPhone XS et XS Max ? 4 GO (LPDDR4X) RAM de l’iPhone X ? 3 Go (LPDDR4X) RAM de l’iPhone 8 Plus ? 3 Go (LPDDR4X) RAM de l’iPhone 8 ? 2 Go (LPDDR4X) RAM de l’iPhone 7 Plus ? 3 Go (LPDDR4) RAM de l’iPhone 7 ? 2 Go (LPDDR4) RAM de l’iPhone SE ? 2 Go (LPDDR4) RAM iPhone 6S et 6S Plus ? 2 Go (LPDDR4) RAM iPhone 6 et 6 Plus ? 1 Go (LPDDR3) RAM iPhone 5S ? 1 Go (LPDDR3) RAM de l’iPhone 5C ? 1 Go (LPDDR2) RAM de l’iPhone 5 ? 1 Go (LPDDR2) RAM iPhone 4S ? 512 Mo (LPDDR2) RAM de l’iPhone 4 ? 512 Mo (LPDDR) RAM iPhone 3GS ? 256 Mo (LPDDR) RAM iPhone 3G ? 128 Mo (LPDDR) RAM iPhone d’origine ? 128 Mo (LPDDR)

Composants internes de l’iPhone 13 Pro via iFixit

Quelle RAM iPhone vous a le plus surpris ? Ou qu’avez-vous trouvé de plus intéressant dans la façon dont Apple a utilisé la RAM dans l’iPhone au fil des ans ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Merci d’avoir lu notre liste de RAM iPhone!

Lisez plus de tutoriels Netcost-security.fr :

Données provenant de The iPhone Wiki et Mactracker

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :