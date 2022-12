Comment changer le volume des AirPods Pro avec le contrôle par balayage : Conseils sur le placement des doigts et plus

Les AirPods Pro 2 proposent une gamme d’excellentes mises à niveau par rapport à l’original et l’un des ajouts simples mais précieux est la possibilité de glisser sur les écouteurs pour contrôler le volume. Cependant, la capacité peut être un peu peu intuitive au début. Voici comment modifier le volume des AirPods Pro avec le contrôle par balayage, y compris quelques conseils sur le placement des doigts.

La deuxième génération d’écouteurs à succès d’Apple avec suppression active du bruit a une tonne de mises à niveau. Cela inclut des fonctionnalités telles que 2 fois plus d’annulation du bruit, une transparence adaptative, un étui de chargement amélioré avec suivi Find My, un haut-parleur, une boucle de cordon et un contrôle du volume par balayage, ainsi que les commandes de capteur de force existantes.

Pour un aperçu détaillé de la personnalisation des capteurs de force AirPods Pro et de leur comparaison avec le reste de la gamme AirPods, consultez nos guides complets :

Comment changer le volume des AirPods Pro avec le contrôle par balayage

Remarque : le contrôle du volume par balayage n’est disponible que sur les AirPods Pro 2

Commencez à écouter quelque chose avec vos AirPods Pro 2 Le contrôle du volume par balayage est activé par défaut Atteignez avec votre doigt pointeur sur l’un ou l’autre des bourgeons AirPod Pro et balayez vers le haut ou vers le bas sur le capteur de force Ne glissez pas sur le bord extérieur de la tige, glissez sur l’encoche en forme de pilule (capteur de force) située près de la face avant de la tige Conseil : visez à placer votre doigt pointeur de manière à ce qu’il touche le bord de votre oreille le plus proche de votre visage et la tige AirPods Pro

Il peut être utile de placer votre pouce sur le bas de la tige pour plus de stabilité tout en glissant avec votre doigt pointeur Vous entendrez un petit effet sonore de clic pour confirmer que vous modifiez le volume

Voici un visuel de l’endroit où vous devez balayer pour modifier le volume des AirPods Pro :

