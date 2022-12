Convertisseur vidéo HandBrake mis à jour avec prise en charge de l’encodage vidéo AV1 et VP9 10 bits, plus

L’utilitaire de conversion vidéo populaire HandBrake a été mis à jour cette semaine avec quelques améliorations majeures. Cela inclut la prise en charge de l’encodage de vidéos à l’aide des codecs AV1 et VP9 10 bits, ainsi que de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités et optimisations. Continuez à lire pendant que nous détaillons tout ce qui est nouveau dans HandBrake 1.6.

Quoi de neuf dans HandBrake 1.6

Créé à l’origine pour extraire des DVD, HandBrake est l’outil incontournable pour ceux qui souhaitent convertir des séquences vidéo existantes en formats peu encombrants pour les regarder sur des appareils iOS, avec des préréglages pour tout, de l’iPhone à l’Apple TV. C’est gratuit, multiplateforme – fonctionnant sur Mac, Windows et Linux – et open source.

Avec la version 1.6.0, HandBrake a obtenu un certain nombre d’améliorations. Par exemple, il prend désormais en charge l’encodage vidéo AV1, VP9 10 bits, NVENC HEVC 10 bits et VCN HEVC 10 bits. La mise à jour ajoute également une prise en charge élevée de la profondeur de bits et de la profondeur de couleur à divers encodeurs et filtres, ainsi que de nouveaux préréglages 4K AV1 et 4K HEVC.

Les propriétaires de Mac Apple Silicon peuvent désormais utiliser un profil H.265 4:2:2 pour l’encodeur VideoToolbox. La nouvelle version de l’application prend également en charge Intel Deep Link Hyper Encode pour augmenter les performances lorsque vous travaillez avec plusieurs moteurs multimédias QSV sur des ordinateurs Intel. Mais il y a plus. HandBrake fonctionne désormais avec OpenBSD, tandis que la version Mac bénéficie de la prise en charge de Quick Look et de traductions dans davantage de langues, dont le japonais.

Une chose à garder à l’esprit est qu’en 2017, un site Web miroir qui fournissait un lien de téléchargement pour HandBrake a été infecté par un cheval de Troie qui a donné à l’application un accès root. Cela dit, nous vous recommandons fortement de télécharger l’application directement à partir de sa source d’origine.

Vous pouvez télécharger HandBrake 1.6 directement depuis GitHub. Vous y trouverez également les notes de version complètes de la mise à jour.

