Vous voyez des aperçus de mauvaise qualité dans iCloud Photos ? Voici comment obtenir le média en pleine résolution

Avec iCloud Photos, les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac peuvent stocker toutes leurs photos et vidéos dans iCloud afin qu’elles soient toujours synchronisées entre tous les appareils, tout en étant sauvegardées automatiquement. Cependant, Apple permet également aux utilisateurs de supprimer les fichiers originaux de l’appareil afin d’économiser de l’espace de stockage. Mais comment cela affecte-t-il la qualité des médias que vous voyez dans l’application Photos ?

Télécharger les originaux ou optimiser le stockage

Si vous êtes un utilisateur d’iCloud Photos, deux options sont disponibles dans les paramètres de l’application Photos : Télécharger les originaux ou Optimiser le stockage. La première option, comme son nom l’indique, sauvegardera simplement toutes vos photos et vidéos sur iCloud, mais chaque fichier sera également stocké localement sur votre appareil.

L’avantage de choisir le téléchargement d’origine est que vous aurez toujours une copie de toutes vos photos et vidéos avec vous. Cela indique que même lorsque vous n’avez pas de connexion Wi-Fi ou mobile, vous pouvez toujours consulter l’intégralité de votre photothèque. Cependant, l’activation de cette option peut finir par remplir assez rapidement la mémoire interne de votre appareil.

Pour cette raison, Apple propose également l’option Optimiser le stockage. Lorsque cette option est activée, l’application Photos supprimera éventuellement la version locale de vos photos et vidéos de votre appareil pour économiser de l’espace de stockage. En d’autres termes, vous aurez peut-être besoin d’une connexion Internet pour ouvrir vos photos et vidéos stockées sur iCloud.

Votre bibliothèque sera toujours là dans l’application Photos, mais les médias ne seront téléchargés à partir d’iCloud que lorsque vous choisirez de les ouvrir.

Aperçus de mauvaise qualité dans iCloud Photos

Récemment, certains utilisateurs de Reddit ont soulevé une discussion sur l’application Apple Photos montrant des aperçus de mauvaise qualité pour les médias stockés dans iCloud Photos. Bien qu’il ne s’agisse pas exactement d’une nouvelle « fonctionnalité », il semble qu’Apple ait en effet encore réduit la résolution des aperçus (en particulier pour les vidéos) lorsque vous n’avez pas de fichiers locaux téléchargés sur votre appareil.

Dans le passé, l’application Photos téléchargeait l’image ou la vidéo d’origine depuis iCloud lorsque ce média n’était pas disponible localement. Mais comme nous avons maintenant des choses comme des vidéos ProRes 4K ou des images ProRAW qui donnent des fichiers très volumineux, iCloud montre aux utilisateurs une version de résolution inférieure de ce média.

Cela a des points positifs et négatifs. La bonne partie est que ces aperçus de résolution inférieure sont téléchargés plus rapidement que les fichiers originaux, ce qui est important lorsque vous ne disposez pas d’une connexion Internet rapide. Mais l’inconvénient est que la qualité est bien pire que le support d’origine.

Si vous voulez vraiment obtenir le support original d’une photo ou d’une vidéo stockée dans iCloud, vous pouvez faire plusieurs choses. La première et la plus évidente consiste à passer à l’option Télécharger les originaux. Mais cela, bien sûr, nécessite que votre appareil dispose de suffisamment d’espace libre sur le stockage interne car il téléchargera toute votre bibliothèque.

Mais si vous voulez juste la version originale d’un média spécifique, il existe une astuce simple pour forcer l’application à la télécharger au lieu de l’aperçu de résolution inférieure. Appuyez ou cliquez simplement sur le bouton Modifier, puis l’application téléchargera le média en pleine résolution depuis iCloud. Après cela, vous pouvez quitter le mode Édition et le support d’origine sera toujours là pendant un certain temps.

En ce qui concerne les photos, un zoom avant sur les images suffit parfois à forcer l’application Photos à télécharger le support d’origine, afin que vous puissiez voir tous les détails. Mais gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une solution temporaire et que le support d’origine sera supprimé de l’appareil après un certain temps.

Et si vous êtes sur un Mac, vous pouvez également exporter le média d’origine en cliquant sur le menu Fichier puis sur Exporter > Exporter l’original non modifié. Cette option ignorera également toutes les modifications et filtres que vous avez appliqués à cette photo ou vidéo.

Vous pouvez vérifier la différence entre un aperçu de résolution inférieure et le média d’origine dans les captures d’écran ci-dessous (cliquez sur les images pour les agrandir) :

Demande de fonctionnalité

Personnellement, je pense qu’Apple devrait ajouter une option permettant aux utilisateurs de choisir s’ils veulent toujours voir les médias iCloud Photos en pleine résolution. Plus que cela, j’aimerais également que l’application Photos permette aux utilisateurs de conserver ou de supprimer des médias spécifiques du stockage local.

Comment pensez-vous qu’Apple peut améliorer l’expérience iCloud Photos ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :