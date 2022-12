Les puces de refroidissement actives de Frore promettent de doubler les performances du processeur des ordinateurs portables

Quelque chose à espérer : la chaleur est l’un des plus grands obstacles affectant les performances du processeur, et sa dispersion devient plus difficile sur les petits appareils. Une entreprise de San Jose dirigée par des vétérans de l’industrie technologique affirme que sa prochaine gamme de produits peut innover en matière de refroidissement mobile et débloquer beaucoup plus de performances dans les ordinateurs portables et autres petits appareils informatiques.

Frore a annoncé que les ordinateurs portables équipés de ses puces de refroidissement actives AirJet arriveraient sur les étagères au début de l’année prochaine. La technologie vise à remplacer les ventilateurs d’ordinateurs portables conventionnels. La société affirme qu’AirJet peut doubler les performances du processeur dans certaines configurations.

AirJet est une solution thermique à semi-conducteurs qui utilise des membranes vibrantes pour aspirer l’air dans le haut de la puce, le pousser dans un dissipateur de chaleur en cuivre, puis le forcer à sortir par le côté. Le système effectue cette tâche avec environ 1750 Pascals de contre-pression, bien plus que les ventilateurs d’ordinateurs portables typiques.

L’utilisation d’AirJet nécessite que le châssis et le circuit imprimé d’un ordinateur portable soient conçus autour de lui, de sorte qu’il n’apparaîtra que dans les nouveaux modèles. L’avantage est qu’il ne nécessite pas d’évents d’admission inférieurs – uniquement des évents arrière. La haute pression permet également à AirJet de travailler à travers des matériaux anti-poussière.

Frore lancera AirJet en deux tailles – l’AirJet Mini et l’AirJet Pro. Le Mini peut éliminer 5,25 watts de chaleur mais n’a besoin que de 1 watt de puissance et ne génère que 21 décibels (dBA) de bruit. La société affirme que cette dispersion thermique plus efficace peut donner aux processeurs suffisamment de marge thermique supplémentaire pour doubler les performances des ordinateurs portables 13 pouces et des tablettes 10 pouces. Pendant ce temps, le Pro élimine 10,5 watts de chaleur avec 1,75 watts de puissance à 24 dBA, améliorant potentiellement les performances des ordinateurs portables de 15 pouces de 50 %.

Frore n’a rien dit sur le refroidissement des GPU – une source importante de chaleur dans les ordinateurs portables – mais l’un de ses documents de preuve de concept mentionne les jeux portables et montre un rendu ressemblant à un Steam Deck. Valve déconseille d’ouvrir son PC portable mais n’empêche pas les utilisateurs de le modder, et les diagrammes de Frore montrent où un AirJet Pro pourrait théoriquement s’adapter. La puce AirJet maintiendrait la puissance en watts précédente de l’appareil mais le garderait plus frais et plus silencieux. Certains propriétaires de Steam Deck plus aventureux pourraient être intéressés à éteindre son ventilateur notoirement bruyant grâce à la personnalisation.

Prenez les chiffres de Frore avec un grain de sel jusqu’au lancement d’AirJet l’année prochaine, et nous pourrons voir des références de performances réelles. Cependant, la société bénéficie déjà du support de Qualcomm, GiS et Intel. Intel prévoit d’intégrer AirJet dans les futurs ordinateurs portables de référence Evo.