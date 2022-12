OnePlus Nord CE 2 Lite 5G commence à recevoir la mise à jour stable d’Android 13

OnePlus Nord CE 2 Lite faisait partie des appareils qui n’ont pas reçu la mise à jour Android 13 jusqu’à présent. Stable OxygenOS 13 basé sur Android 13 est maintenant déployé sur OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Il y a une mise en garde qu’il est d’abord mis à la disposition des utilisateurs bêta. Voici tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour OnePlus Nord CE 2 Lite Android 13.

Nord CE 2 Lite est un téléphone 5G économique qui a été lancé plus tôt cette année avec ColorOS 12 basé sur Android 12. Et le mois dernier, OnePlus a publié la version bêta ouverte de ColorOS 13 pour les utilisateurs de Nord CE 2 Lite 5G à des fins de test. Enfin, après un mois, l’Android 13 officiel est disponible pour l’appareil en tant que première mise à jour majeure.

Les utilisateurs de OnePlus Nord CE 2 Lite 5G recevraient la mise à jour Android 13 avec le numéro de build CPH2381_11_C.25. Selon différents fils de discussion sur le OnePlus officiel Forum de la communauté, la mise à jour est déjà disponible pour de nombreux utilisateurs. La mise à jour est actuellement déployée pour les utilisateurs qui ont opté pour la bêta ouverte et la même mise à jour sera disponible pour tout le monde très bientôt.

Étant donné que ColorOS 13 basé sur Android 13 est une mise à jour majeure pour OnePlus Nord CE 2 Lite, il pèse environ 4 Go. Il apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et vous pouvez également vous attendre à une mise à niveau des correctifs de sécurité Android.

En parlant de nouvelles fonctionnalités, le ColorOS 13 apporte le nouveau design Aquamorphic, des animations améliorées, de grands dossiers sur l’écran d’accueil, une amélioration de l’affichage permanent, des widgets plus grands, une connectivité améliorée, plus d’animations Bitmoji pour AOD, par langue d’application, une confidentialité et une sécurité améliorées, et . Vous pouvez consulter le changelog sur cette page.

Les Android 13 et ColorOS 13 officiels sont disponibles pour les utilisateurs de OnePlus Nord CE 2 Lite qui ont opté pour la bêta ouverte. Mais il ne faudra pas longtemps avant qu’il ne soit accessible à tous. Vous recevrez une notification de mise à jour OTA une fois la mise à jour disponible. Et si la notification ne fonctionne pas, vous pouvez vérifier manuellement les mises à jour dans les paramètres. Ou vous pouvez utiliser l’application Oxygen Updater pour télécharger le fichier OxygenOS 13 et l’installer manuellement.

Avant de mettre à niveau votre téléphone vers la dernière version, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes et de charger votre téléphone à au moins 50 %.

