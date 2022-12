Les utilisateurs d’iPhone 5 et d’iPhone 5c ne pourront plus utiliser WhatsApp sur leur téléphone

L’application de messagerie populaire WhatsApp est disponible pour une variété de modèles d’iPhone et de smartphones Android. Cependant, de temps en temps, la plate-forme appartenant à Meta supprime la prise en charge des téléphones plus anciens. Dans quelques jours, WhatsApp cessera de fonctionner sur des dizaines de smartphones, dont l’iPhone 5 et l’iPhone 5c d’Apple.

WhatsApp ne fonctionnera plus sur iPhone 5 et iPhone 5c

Comme l’a noté GizChineWhatsApp cessera de fonctionner sur près de 50 appareils différents le 31 décembre 2022. Parmi tous les appareils de la liste figurent l’iPhone 5 et l’iPhone 5c.

Malheureusement, cela n’est pas une surprise puisque WhatsApp avait déjà arrêté son application pour iOS 10 et iOS 11 en octobre. Cela indique que les propriétaires d’iPhone 5 et d’iPhone 5c ne pouvaient plus installer la dernière version de l’application.

L’iPhone 5 est sorti en 2012 avec iOS 6, et il a été mis à jour jusqu’en 2019 avec iOS 10.3.4. L’iPhone 5c, sorti en 2013 avec iOS 7, a également été mis à jour jusqu’en 2019 avec iOS 10.3.4. En effet, l’iPhone 5c partage la même puce A6 que l’iPhone 5. Bien sûr, les utilisateurs qui ont un iPhone 5s ou plus récent qui exécute encore iOS 10 ou iOS 11 peuvent mettre à jour le système d’exploitation pour continuer à utiliser WhatsApp.

Les téléphones Android sont également sur la liste

En plus des modèles d’iPhone mentionnés ci-dessus, WhatsApp cessera également de fonctionner sur des appareils tels que le HTC Desire 500, le Lenovo A820, le LG Optimus et le Samsung Galaxy S3. Après le 31 décembre, les utilisateurs ne pourront plus envoyer de messages WhatsApp ni passer d’appels WhatsApp à partir de ces téléphones.

La société affirme qu’elle abandonne la prise en charge des appareils plus anciens afin de pouvoir se concentrer sur l’amélioration de l’expérience WhatsApp sur les smartphones plus modernes. Selon WhatsApp, seules quelques personnes utilisent encore l’application sur ces anciens appareils.

Pour choisir ce qu’il faut arrêter de prendre en charge, chaque année, comme d’autres entreprises technologiques, nous examinons quels appareils et logiciels sont les plus anciens et ont le moins de personnes qui les utilisent encore. Ces appareils peuvent également ne pas disposer des dernières mises à jour de sécurité ou ne pas disposer des fonctionnalités requises pour exécuter WhatsApp.

La version iPhone actuelle de WhatsApp disponible gratuitement sur l’App Store nécessite iOS 12 ou une version ultérieure. Si vous utilisez toujours WhatsApp sur un appareil non pris en charge, nous vous recommandons d’exporter tout votre historique de chat avant que l’application ne cesse complètement de fonctionner.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :