SEGA promet des nouveautés Sonic en 2023 après "la meilleure année de son histoire"

Cela peut sembler exagéré, mais si l’on tient compte du fait qu’un nouveau film, une série animée et deux jeux vidéo à succès sont sortis en 2022, il est probable qu’effectivement, cela aurait pu être « la meilleure année de l’histoire de Sonic ». « , comme le dit le patron de la Sonic Team, Takashi Lizuka. En effet, il s’attend à ce que 2023 continue sur le même rythme pour la mascotte de Sega et promet encore plus de contenu qui ravira les fans du hérisson.

« Cette année à venir, nous préparons une deuxième vague qui éclairera les fans et maintiendra l’élan », a déclaré Lizuka. « Nous avons déjà annoncé la distribution de contenu supplémentaire pour Sonic Frontiers, mais il reste encore beaucoup à venir. Restez à l’écoute. »

Une année comme tu ne te souviens pas

Et c’est qu’effectivement, les fans ont dû être ravis durant cette année 2022. La première de Sonic : The Movie 2 a récemment été rejointe par celle de la série animée Netflix, Sonic Prime, toutes deux avec des critiques au-dessus des attentes. Mais non seulement cela, mais les deux jeux vidéo se sont avérés être des titres remarquables : les deux Sonic Origins, une compilation avec la trilogie originale plus Sonic CD, et Sonic Frontiers, l’une des agréables surprises de l’année.

Maintenant, quoi d’autre est à venir? Très probablement, nous verrons bientôt plusieurs ensembles LEGO lancés pendant ce Noël, ayant déjà été divulgués à de nombreuses reprises. Mais si nous parlons strictement de jeux vidéo, tout au long de cette année 2023, Sega prévoit de publier jusqu’à trois packs de contenu téléchargeables pour Sonic Frontiers, le premier comprenant un mode photo et de nouveaux défis.

« Avec une bonne présentation et une série d’extras qui raviront les joueurs les plus compétitifs, nous sommes face à une compilation remarquable, grâce à l’inclusion de modes anniversaire, de missions et de défis », disait-on à l’époque dans l’analyse de Sonic Origins. Pendant ce temps, Sonic Frontiers nous a pris complètement par surprise, mais nous assurons qu’il s’agit probablement « du meilleur volet de la saga en trois dimensions —avec la permission de Sonic Colors— depuis le classique Sonic Adventure pour Dreamcast ».

