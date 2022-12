TSMC s’apprête à lancer la production de masse de puces 3 nm

Dans le contexte : alors que tout le monde dans l’industrie technologique attend déjà avec impatience le CES début janvier, TSMC a une autre grande annonce avant la fin de 2022. Le début de la production de semi-conducteurs 3 nm n’est pas une grande surprise, mais l’annonce de l’entreprise pourrait être une tentative d’apaisement des tensions géopolitiques.

Les médias taïwanais rapportent que TSMC organisera une cérémonie le 29 décembre pour annoncer officiellement le lancement de la production de masse en 3 nm. Apple sera le principal client des deux premières séries de semi-conducteurs 3 nm du Tainan Fab 18, qui devraient entrer dans des produits à venir comme l’iPhone 15.

TSMC commencera la nouvelle année avec un processus de nœud N3 à capacité limitée avant de passer au N3E plus stable et plus efficace plus tard en 2023, suivi du N3P en 2024. Cette année-là, TSMC mettra son processus GAA 2nm en production d’essai à une usine de Hsinchu pour une production de masse en 2025.

L’annonce dissipera probablement les rumeurs de faibles taux de rendement pour 3 nm. Cela pourrait également être une tentative pour apaiser les inquiétudes chinoises concernant la dérive perçue de TSMC vers l’ouest.

Le fabricant de puces devrait investir 40 milliards de dollars dans deux usines en Arizona qui commenceront à fabriquer des semi-conducteurs de 4 nm en 2024 et des nœuds de 3 nm plus tard. Les médias chinois ont réagi avec colère au développement, accusant les États-Unis d’avoir piégé TSMC dans l’accord et d’avoir volé la technologie de « notre région de Taiwan ». La Chine revendique l’autorité sur l’île autonome.

La célébration de l’ouverture de l’usine de Tainan indique que le développement de nœuds de pointe de l’entreprise reste à Taïwan. En plus du nœud Hsinchu 2 nm, une autre installation TSMC à Taïwan trace la voie vers 1 nm, qui pourrait arriver avant la fin de la décennie.

Samsung a commencé à fabriquer des semi-conducteurs 3 nm en juin et prépare un nœud 3 nm plus économe en énergie pour 2024. Les puces de la société seront utilisées dans les cartes graphiques Nvidia, les processeurs mobiles Qualcomm, les processeurs IBM et les puces de serveur cloud Baidu. Samsung est actuellement un lointain numéro deux, derrière TSMC, en termes de part de marché mondiale des semi-conducteurs.

Pendant ce temps, Intel tente de rattraper son nœud 20A « Ångström », prévu pour 2024. La société a inauguré une nouvelle installation dans l’Ohio en septembre, qui devrait démarrer en 2025. Intel espère que sa roadmap actuelle la rendra plus compétitive. avec Samsung et TSMC d’ici là.