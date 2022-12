Protection antimalware avancée pour votre Mac avec Acronis Cyber ​​Protect Home Office

Les ordinateurs Mac sont équipés de fonctionnalités de sécurité anti-malware intégrées. Mais malgré les efforts d’Apple pour maintenir le système à jour contre les menaces numériques, ces protections ne suffisent pas à protéger les utilisateurs de tous les logiciels malveillants qui circulent sur le Web. C’est là qu’Acronis Cyber ​​Protect Home Office entre en jeu en tant que solution complète pour protéger votre Mac contre les menaces en ligne, y compris la prise en charge des derniers Mac équipés de puces M1 et M2.

Acronis est une entreprise technologique qui se concentre sur le développement de solutions pour protéger les utilisateurs individuels et les organisations contre les cyberattaques, les pannes matérielles et autres failles de sécurité.

L’un des produits logiciels les plus populaires de la société, Acronis True Image, a été rebaptisé Acronis Cyber ​​Protect Home Office. Mais plus qu’un simple nouveau nom, la plate-forme est désormais livrée avec encore plus d’outils pour protéger votre Mac.

Cybersécurité avancée

Tandis que macOS vérifie périodiquement les menaces, Acronis Cyber ​​Protect Home Office continue de fonctionner en arrière-plan afin de bloquer les attaques en temps réel. Cela en fait la solution idéale contre toutes les formes de logiciels malveillants, mais surtout les ransomwares – un type d’attaque extrêmement dangereux utilisé pour extorquer de l’argent aux victimes.

Mais bien sûr, en plus de rechercher constamment de nouvelles menaces, le logiciel Acronis détecte et supprime également toutes les menaces cachées qui étaient précédemment stockées sur votre ordinateur. Il existe même une option manuelle qui permet aux utilisateurs de rechercher des logiciels malveillants à la demande.

Évaluations de la vulnérabilité

Garder votre logiciel Mac à jour est extrêmement important. Nouveaux correctifs de sécurité pour les applications populaires

sont publiés tout le temps, corrigeant les vulnérabilités au fur et à mesure qu’elles sont découvertes. Cependant, certains utilisateurs tardent à mettre à jour leur logiciel informatique ou oublient complètement de le faire.

Acronis Cyber ​​Protect Home Office dispose d’une fonction d’évaluation des vulnérabilités qui détecte automatiquement si votre ordinateur est sensible aux vulnérabilités logicielles connues et trouve immédiatement les mises à jour disponibles. Les utilisateurs peuvent voir des détails sur les vulnérabilités détectées dans chaque logiciel et quels sont leurs risques potentiels. Tout cela est convivial et géré via une interface unique et facile à utiliser.

Essayez Acronis Cyber ​​Protect Home Office

Si vous êtes prêt à rendre votre Mac encore plus sécurisé avec Acronis Cyber ​​Protect Home Office, la société propose trois plans de protection pour répondre à différents besoins. Les prix commencent à 49,99 $ par an pour le plan Essentials. Il y a aussi le plan Advanced, à partir de 89,99 $ par an, et le plan Premium à partir de 124,99 $ par an. Les étudiants peuvent obtenir 50% de réduction sur le prix de leur abonnement.

Pour plus de détails sur Acronis, consultez le site Web officiel de la société.

