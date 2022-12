Nvidia devrait dévoiler les GPU pour ordinateurs portables RTX 4000 et RTX 4070 Ti au "GeForce au-delà" événement le 3 janvier

Quelque chose à espérer : Nvidia a confirmé aujourd’hui un événement qu’il organisera le 3 janvier intitulé « GeForce Beyond ». Il devrait présenter la révélation des GPU de la série GeForce RTX 4000 basés sur un ordinateur portable, ainsi que du RTX 4080 12 Go. Oh désolé, nous parlons du RTX 4070 Ti.

Après des semaines de rumeurs tourbillonnantes concernant un événement potentiel pour que Nvidia révèle de nouveaux ajouts à la famille de produits Ada Lovelace, ces rumeurs peuvent enfin s’arrêter car la date a été fixée pour « GeForce Beyond », quelques jours avant l’ouverture du CES 2023 à Las Végas.

Connectez-vous le 3 janvier à 8 h 00 PT pour GeForce Beyond au CES 2023. En savoir plus ➡️ https://t.co/Xfa6YuySMk pic.twitter.com/yocBF6UDHG – NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) 27 décembre 2022

Pour rappel, Nvidia a dévoilé en septembre dernier ses cartes graphiques de nouvelle génération qui débuteraient avec trois produits : la RTX 4090, la RTX 4080 16 Go et la RTX 4080 12 Go. Cependant, après un contrecoup majeur dû au RTX 4080 12 Go avec des caractéristiques moindres que son homologue 16 Go, Nvidia a « lancé » la déclinaison 12 Go. Beaucoup ont noté qu’il serait très « Nvidia-like » de révéler le produit comme un modèle à moindre niveau et c’est exactement ce qui semble être le cas avec le prochain RTX 4070 Ti.

Les caractéristiques du prochain RTX 4070 Ti sont exactement les mêmes que celles du 4080 12 Go d’origine, bien qu’en fin de compte, ce ne soit pas seulement un problème de mauvaise dénomination, mais aussi de prix terribles. Une histoire récente sur les listes de précommande sur les sites chinois semble révéler que le 4070 Ti aura le même prix que le 4080 12 Go non lancé.

Nous ne connaissons toujours pas le PDSF américain officiel du RTX 4070 Ti. La plupart s’attendent à ce qu’il soit considérablement inférieur aux 900 $ du RTX 4080 12 Go, mais les indications de la Chine ne sont pas bonnes. Si Nvidia espère que les consommateurs auront simplement oublié le fiasco du 4080 12 Go, ils se trompent lourdement.

Nvidia devrait également dévoiler les premiers GPU pour ordinateurs portables RTX 4000. Des informations récentes divulguées indiquent qu’un GPU pour ordinateur portable RTX 4080 fonctionne jusqu’à 30% plus rapidement que le GPU pour ordinateur portable phare d’Ampère, le RTX 3080 Ti.

Dans l’ensemble, l’événement GeForce Beyond est susceptible de susciter l’enthousiasme de certains consommateurs tout en suscitant la désapprobation des autres. Alors que Nvidia a eu raison de « délancer » le RTX 4080 12 Go, le rééditer en tant que 4070 Ti au même prix serait potentiellement catastrophique.