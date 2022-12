Android Auto Coolwalk : liens de téléchargement, fonctionnalités et date de sortie

L’une des caractéristiques essentielles lors de l’achat de n’importe quel véhicule devra être la prise en charge d’Android Auto filaire ou sans fil. Pourquoi pourriez-vous demander? Eh bien, vous pouvez utiliser Android Auto pour naviguer dans vos voyages et également utiliser un certain nombre d’applications prises en charge par Android Auto telles que Google Maps, Spotify et un grand nombre d’autres applications et services. Android Auto est sur le point de faire l’objet d’une grande refonte sous le nom de code Coolwalk.

La nouvelle version d’Android Auto, alias Android Auto Coolwalk, a été dévoilée pour la première fois lors de l’événement Google I/O 2021. Mais depuis, les amoureux d’Android Auto attendent cette grande refonte. L’attente est enfin terminée, Google a commencé à déployer la nouvelle mise à jour Coolwalk d’Android Auto pour les bêta-testeurs.

Android Auto Coolwalk est essentiellement une nouvelle interface qui vous aide à naviguer facilement et à voir les informations nécessaires sur l’unité principale de votre véhicule sans avoir à jouer avec de nombreux menus. La mise à jour contient une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Maintenant que la nouvelle version d’Android Auto est sortie pour les testeurs, regardons les fonctionnalités disponibles dans Android Auto Coolwalk, sa date de sortie, ainsi que la méthode pour l’activer.

Quoi de neuf dans Android Auto Coolwalk ?

La nouvelle interface utilisateur Android Auto Coolwalk est initialement sortie avec une mise à jour v8.5.6245 pour l’application Android Auto et elle est maintenant encore meilleure avec la sortie de la dernière mise à jour incrémentielle v8.6. Maintenant, avec cette nouvelle version, il y a beaucoup de nouveaux changements dans l’interface utilisateur. Il s’agissait de changements indispensables qui peuvent aider à améliorer l’utilisation de l’unité principale pendant la conduite. Jetons un coup d’œil aux nouveautés d’Android Auto 8.6.

Android Auto Coolwalk prend désormais en charge les voitures équipées d’entrées rotatives.

Amélioration de l’interface utilisateur du tableau de bord à écran partagé pour tous les véhicules.

Éléments d’interface utilisateur matériels dans l’application Android Auto.

Affichez le nombre de notifications en bas de l’écran.

Jeu multimédia modernisé.

Basculez facilement entre les applications récentes en un seul clic.

Redimensionnez dynamiquement les applications ouvertes sur l’unité principale.

Accédez facilement à Google Assistant d’un simple balayage.

Nouveau App Dock pour basculer entre les applications.

Considérant que Google n’a publié aucun journal des modifications officiel de la mise à jour Andriod Auto 8.6 car il n’est disponible que pour les utilisateurs du programme bêta. Cependant, nous pouvons nous attendre à encore plus de fonctionnalités et à une sortie mondiale pour de nombreuses unités centrales et marques de voitures quelque part au début de 2023. D’ici là, vous pouvez profiter de l’interface utilisateur Coolwalk via le programme bêta.

Depuis que la nouvelle version d’Android Auto est maintenant disponible, de nombreux utilisateurs souhaitent savoir comment obtenir cette nouvelle version ainsi que les nouveautés d’Android Auto.

Commençons.

Comment obtenir Android Auto Coolwalk

Maintenant, même si la dernière version d’Android Auto est installée sur votre appareil Android, vous ne verrez peut-être pas la mise à jour tout de suite. Étant donné que cette mise à jour est d’abord déployée en tant que mise à jour côté serveur, certains utilisateurs ont automatiquement obtenu le nouveau Android Auto Coolwalk. Cependant, vous pouvez suivre trois méthodes pour obtenir immédiatement Android Auto Coolwak sur votre appareil.

Inscrivez-vous au programme Android Auto Beta – Méthode 1

Une autre façon d’obtenir la dernière version d’Android Auto Coolwalk consiste à rejoindre le programme bêta via le Google Play Store. Voici les étapes.

Lancez le Google Play Store sur votre Android et assurez-vous que vous êtes connecté à Internet. Maintenant, recherchez l’application Android Auto sur le Play Store. Une fois que vous voyez l’application à partir des résultats, sélectionnez-la. Avec le Page de l’application Android Auto ouvert, faites défiler vers le bas. Vous devriez voir une option indiquant Rejoindre la bêta. Si le programme bêta n’est pas complet, vous pourrez facilement rejoindre le programme, sinon vous devrez attendre. Une fois que vous avez rejoint le programme avec succès, vous verrez la nouvelle mise à jour d’Android Auto apparaître sur votre appareil Android. Mettez simplement à jour l’application et utilisez la nouvelle interface utilisateur Coolwalk pour l’unité de navigation de votre voiture.

Si vous souhaitez rejoindre la version bêta d’applications telles que Google Maps, Waze, l’application Google et l’application Google Messages pour Android Auto, vous pouvez accéder à cette page et s’inscrire au programme bêta.

Installer Android Auto Coolwalk 8.6 APK (Sideload) – Méthode 2

Le chargement latéral d’un fichier APK Android est simple et facile. Il est en effet sûr à condition que vous ayez téléchargé le fichier APK à partir de sources vérifiées et d’endroits où vous savez que les fichiers ne seront pas altérés. Le référentiel APKMirror est un endroit sûr à partir duquel vous pouvez télécharger et charger des fichiers APK sur votre appareil Android. Suivez ces étapes pour télécharger le dernier fichier APK Android Auto disponible.

Sur votre appareil Android, lancez votre navigateur préféré et visitez son site Web APKMirror. Alternativement, cliquez sur ce lien pour être redirigé vers la page de téléchargement d’Android Auto. Une fois que vous avez ouvert la page de téléchargement d’Android Auto, cliquez sur la dernière version disponible de l’application. Enfin, cliquez sur la variante que vous souhaitez télécharger. Le fichier devrait bientôt commencer à se télécharger. Une fois téléchargé, accédez au dossier Téléchargements et installez-le. S’il n’est pas activé, vous devrez activer l’installation à partir de sources inconnues. Votre dernière version d’Android Auto est maintenant installée.

Effacer le cache automatique d’Android – Méthode 3

La deuxième méthode pour essayer d’obtenir la mise à jour côté serveur d’Android Auto sur votre appareil consiste à vider le cache de l’application. Voici les étapes.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre appareil Android. Maintenant, naviguez et sélectionnez l’option qui dit Apps. Vous devrez sélectionner les applications installées. (Cela variera selon les différents OEM Android et versions Android SO). Maintenant, faites défiler la liste des applications installées sur votre appareil et appuyez sur l’application Android Auto. Une fois que vous avez sélectionné l’application, vous devriez avoir des options telles que Effacer le cache, Effacer les données et Désinstaller l’application. Appuyez sur Effacer le cache et fermez l’application Paramètres. Maintenant, lancez l’application Android Auto et assurez-vous que vous êtes connecté à Internet. Une fois connecté, vous devriez voir la nouvelle interface utilisateur Android Auto Coolwalk sur l’unité principale de votre voiture lorsque vous avez connecté votre appareil à l’unité principale.

Conclusion

Ceci conclut tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle mise à jour de l’interface utilisateur Android Auto Coolwalk. Maintenant que l’unité centrale embarquée sera bien meilleure avec la nouvelle interface utilisateur Android Audot Coolwalk, vous pouvez vous attendre à un fonctionnement fluide et à des réponses rapides lors de l’utilisation de l’application.

Êtes-vous quelqu’un qui a la nouvelle interface utilisateur Coolkwalk ? Si tel est le cas, n’hésitez pas à partager les détails et votre expérience avec tout le monde sur nos réseaux sociaux.

